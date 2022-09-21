Україна та Велика Британія є стратегічними партнерами. Ліз Трасс повідомила, що їхній уряд готовий допомогти Україні в закупівлі газу.
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Деталі зустрічі
Прем'єр-міністри обговорили нагальні потреби України. Велика Британія буде залучати британський бізнес до розвитку українського газовидобування, а також фінансово підтримає Україну у підготовці до опалювального сезону. Крім цього, політики домовлялися про постачання зброї.
Денис Шмигаль розповів, що вдалося домовитись про створення спільної робочої групи з підготовки до Конференції відновлення України. До слова, цей захід відбудеться 2023 року у Великій Британії. Прем'єр-міністр України подякував британським партнерам за політичну підтримку та практичну допомогу.
Зустріч Ліз Трасс та Дениса Шмигаля у Нью-Йорку / Фото Дениса Шмигаля
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Як іноземні партнери допомагають Україні: останні новини
- Нещодавно Президент США Джо Байден доручив держсекретареві виділити для України кошти на військову допомогу. Мовиться про фінансову підтримку на 600 мільйонів доларів.
- 20 вересня Рада Євросоюзу підтримала рішення про надання 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги. Євросоюз надасть ці кошти у формі довгострокових позик на пільгових умовах.
- Пентагон закупить для України далекобійні дрони Switchblade на суму понад 2 мільйони доларів. Спецзамовлення США допоможе ЗСУ знищувати ворога дистанційно.
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