Україна та Велика Британія є стратегічними партнерами. Ліз Трасс повідомила, що їхній уряд готовий допомогти Україні в закупівлі газу.

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Деталі зустрічі

Прем'єр-міністри обговорили нагальні потреби України. Велика Британія буде залучати британський бізнес до розвитку українського газовидобування, а також фінансово підтримає Україну у підготовці до опалювального сезону. Крім цього, політики домовлялися про постачання зброї.

Денис Шмигаль розповів, що вдалося домовитись про створення спільної робочої групи з підготовки до Конференції відновлення України. До слова, цей захід відбудеться 2023 року у Великій Британії. Прем'єр-міністр України подякував британським партнерам за політичну підтримку та практичну допомогу.

Зустріч Ліз Трасс та Дениса Шмигаля у Нью-Йорку / Фото Дениса Шмигаля

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Як іноземні партнери допомагають Україні: останні новини

Нещодавно Президент США Джо Байден доручив держсекретареві виділити для України кошти на військову допомогу. Мовиться про фінансову підтримку на 600 мільйонів доларів.

20 вересня Рада Євросоюзу підтримала рішення про надання 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги. Євросоюз надасть ці кошти у формі довгострокових позик на пільгових умовах.

додаткової макрофінансової допомоги. Євросоюз надасть ці кошти у формі довгострокових позик на пільгових умовах. Пентагон закупить для України далекобійні дрони Switchblade на суму понад 2 мільйони доларів. Спецзамовлення США допоможе ЗСУ знищувати ворога дистанційно.

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