Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній сфері, розвитку, митній справі та обороні. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

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Україні виділили 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги

9 вересня міністри фінансів ЄС узгодили заяву на підтримку цих додаткових 5 мільярдів євро для України на неформальному засіданні ради у Празі. Сьогодні, 20 вересня, ця додаткова допомога була офіційно ухвалена.

Міністр фінансів Чехії Збинек Станджура заявив, що Європейський Союз підтримує Україну.

Ми виконуємо свої обіцянки та допомагаємо гарантувати, що українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, попри агресивну війну росії. На наступних засіданнях я буду наполягати на швидкому досягненні угоди щодо надання решти 3 мільярдів євро, для яких ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позики та гранти,

– наголосив міністр.

Цю макрофінансову допомогу в розмірі 5 мільярдів євро буде надано Україні у формі довгострокових позик на пільгових умовах. Вона являє собою другий етап реалізації запланованої повної макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 мільярдів євро.

Важливо! Європейський Союз виділив для України 9 мільярдів євро у межах виняткового пакета макрофінансової допомоги. Про надання Україні першого траншу в розмірі 1 мільярд євро в ЄС оголосили ще 1 липня.

Допомога Україні під час війни: останні новини

Нещодавно президент США Джо Байден доручив Держдепу виділити Україні військову допомогу на 600 мільйонів доларів.

До цього Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні. Його розмір становить близько 675 мільйонів доларів.

Крім того, Європейський парламент схвалив пропозицію Єврокомісії виділити Україні 5 мільярдів євро.

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