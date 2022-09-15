Це сталось сьогодні, 15 вересня, у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту. За відповідне рішення проголосували депутати за терміновою процедурою.

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Нова допомога для України

"За" виділення 5 мільярдів євро для України виступили 534 євродепутатів, "проти" – 30, "утрималося" – 26.

Макрофінансова допомога є надзвичайним ресурсом, який надається на дуже вигідних умовах для країн-сусідів ЄС, яким важко платити за рахунками. Загальна сума таких вигідних кредитів від ЄС Україні з початку війни може становити понад 10 мільярдів євро, якщо весь пакет буде підтверджено,

– кажуть в Європарламенті.

Депутати зазначили, що підтримали виділення коштів через те, що Україна поважає ефективні демократичні механізми та потребує фінансування через збройну агресію росії.

Нагадаємо, що 5 вересня у Брюсселі пройшло 8 засідання Ради асоціації Україна – ЄС. Рада обговорила фінансову допомогу та надання Україні 9,5 мільярда євро, включаючи 2,6 мільярда євро в рамках Європейського фонду миру. ЄС запевнив, що виділить решту коштів з пакета макрофінансової допомоги, який ухвалили ще в травні.

Також сторони привітали рішення про виділення кредитних коштів Євроінвестбанку у розмірі 1 мільярду 59 мільйонів євро для покриття пріоритетних потреб.

Рада асоціації ще привітала додаткову фінансову підтримку в розмірі 26,2 мільйона євро для України в нових міжрегіональних програмах на 2021 – 2027 роки.

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