У середу, 7 вересня, Європейська комісія запропонувала виділити додаткову допомогу Україні. Пропозицію комісії мають схвалити Рада ЄС та Європарламент.

Важливо Байден попросить Конгрес виділити Україні майже 12 мільярдів екстреної допомоги

Додаткова допомога Україні

Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні (7 вересня – 24 канал) Європейська комісія пропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги,

– повідомила фон дер Ляйєн.

Цей кредит доповнює 10 мільярдів євро, які ЄС вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Реакція української влади

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у твітері подякував фон дер Ляйєн та ЄС.

Сподіваюся на швидке прийняття ЄП та Радою ЄС,

– додав Шмигаль.

Що було напередодні

5 вересня у Брюсселі пройшло 8 засідання Ради асоціації Україна – ЄС. Рада обговорила фінансову допомогу та надання Україні 9,5 мільярда євро, включаючи 2,6 мільярда євро в рамках Європейського фонду миру. ЄС запевнив, що виділить решту коштів з пакета макрофінансової допомоги, який ухвалили ще в травні.

Також сторони привітали рішення про виділення кредитних коштів Євроінвестбанку у розмірі 1 мільярду 59 мільйонів євро для покриття пріоритетних потреб.

Рада асоціації ще привітала додаткову фінансову підтримку в розмірі 26,2 мільйона євро для України в нових міжрегіональних програмах на 2021 – 2027 роки

Хто ще обіцяє фінансову підтримку Україні

Президент США Джо Байден планує запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 мільярда доларів. Кошти спрямують на надання військової та фінансової допомоги для підтримки України.

Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі розповів одному з ліберальних російських телеканалів, на що підуть ці кошти. Майже 12 мільярдів спрямують на надання військової та фінансової допомоги для підтримки України.

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