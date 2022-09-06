Президент Володимир Зеленський обговорив агресію росії зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. Він також подякував американцям за допомогу Україні.

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Що сказав Зеленський

Український лідер висловив подяку Конгресу та американському народу за потужну підтримку в боротьбі з агресією росії. Зеленський зауважив, що важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення спільної перемоги.

Нова фінансова підтримка від США

Президент США Джо Байден планує запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 мільярда доларів. Кошти спрямують на надання військової та фінансової допомоги для підтримки України.

Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі розповів одному з ліберальних російських телеканалів, на що підуть ці кошти. Майже 12 мільярдів спрямують на надання військової та фінансової допомоги для підтримки України.

За словами Кірбі, частина цих коштів дозволить продовжити допомогу у сфері безпеки, яку вже надають Україні до кінця цього календарного року.

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