Президент Володимир Зеленський обговорив агресію росії зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. Він також подякував американцям за допомогу Україні.
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Що сказав Зеленський
Український лідер висловив подяку Конгресу та американському народу за потужну підтримку в боротьбі з агресією росії. Зеленський зауважив, що важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення спільної перемоги.
Нова фінансова підтримка від США
Президент США Джо Байден планує запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 мільярда доларів. Кошти спрямують на надання військової та фінансової допомоги для підтримки України.
Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі розповів одному з ліберальних російських телеканалів, на що підуть ці кошти. Майже 12 мільярдів спрямують на надання військової та фінансової допомоги для підтримки України.
За словами Кірбі, частина цих коштів дозволить продовжити допомогу у сфері безпеки, яку вже надають Україні до кінця цього календарного року.
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