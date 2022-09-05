Напередодні Макрон заявив, що необхідно продовжувати діалог з росією. Зауважимо, що лідер Франції після початку повномасштабного вторгнення держави-агресорки продовжував телефонувати путіну.

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Про що говорили президенти

Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії росії. Сторони також обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції,

– зауважив президент України.

Макрон попросив Іран бути посередником у війні

Президент Франції попросив президента Ірану Ібрагіма Райсі виступити посередником у війні росії проти України. Відповідну інформацію повідомили іранські ЗМІ.

Після цього звернення у Ірані нібито тривали консультації. Після них очільник МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян заявив, що направить в кремль делегацію.

Чому Макрон телефонує путіну

Президент Франції доволі часто телефонував путіну ще й до 24 лютого. Наприклад, за 4 дні до повномасштабної війни він телефонував диктатору, щоб поговорити про Мінські угоди.

Стратегію Макрона телефонувати путіну неодноразово критикували.

Сам Макрон заявляв, що іноді його дзвінки до путіна відбувалися на прохання Києва, але все ж таки частіше він телефонував за власним бажанням.

Востаннє Макрон говорив з путіним 19 серпня. Темою розмови була ситуація на Запорізькій АЕС та організації місії МАГАТЕ.

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