Накануне Макрон заявил, что необходимо продолжать диалог с россией. Отметим, что лидер Франции после начала полномасштабного вторжения государства-агрессора продолжал звонить по телефону путину.
Важно Во Франции усомнились, что Украина вернет утраченные территории и наступит прекращение огня
О чем говорили президенты
Зеленский проинформировал Макрона о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии россии. Стороны также обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции,
– отметил президент Украины.
Макрон попросил Иран быть посредником в войне
Президент Франции попросил президента Ирана Ибрахима Раиси выступить посредником в войне россии против Украины. Соответствующую информацию сообщили иранские СМИ.
После этого обращения в Иране якобы продолжались консультации. После них глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что направит в кремль делегацию.
Почему Макрон звонит путину
- Президент Франции довольно часто звонил путину еще и до 24 февраля. Например, за 4 дня до полномасштабной войны он звонил по телефону диктатору, чтобы поговорить о Минских соглашениях.
- Стратегию Макрона звонить путину неоднократно критиковали.
- Сам Макрон заявлял, что иногда его звонки к путину происходили по просьбе Киева, но все же чаще он звонил по собственному желанию.
- В последний раз Макрон говорил с путиным 19 августа. Темой разговора была ситуация на Запорожской АЭС и организации миссии МАГАТЭ.