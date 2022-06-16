Макрон про дзвінки Путіну

Президент Франції під час візиту до Києва підтвердив українським журналістам, що його спілкування з Путіним не дало результату, і тепер він це особливо відчуває.

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Він заявив, що з огляду на ту кількість годин, які він провів у розмовах з Путіним, і враховуючи те прозріння після відвідин Ірпеня та Бучі, Макрон дуже розчарований.

"Розчарування – це навіть недостатньо сильне слово, зважаючи на те, до чого привели дії цієї людини", – пояснив він.

Еммануель Макрон наголосив, що часом і українська влада просила його подзвонити у Кремль.

Іноді я дзвонив на прохання президента Зеленського, коли він хотів донести до Путіна певні месіджі чи пропозиції,

– заявив президент Франції.

Він також стверджує, що не мав ілюзій щодо намірів російського лідера.

"Саме тому я доклав стільки зусиль, щоби ця війна не починалася. Тому я взимку їздив у Москву, і до того стільки часу провів з цією людиною. Бо я розумів, що кожен новий крок буде створювати щось незворотнє і для України, і для Росії", – наголосив Макрон.

Макрон написав твіти українською

Після візиту до Києва Еммануель Макрон написав три твіти українською мовою.

Перш за все, президент Франції наголосив, що Україна є частиною європейської родини.

Разом із своїми партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, підтримуючи статус України, як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу, ми підтверджуємо це президенту Зеленському,

– написав він.



Згодом він додав, що у найближчі дні, як тільки Єврокомісія визначить рамки для обговорення, 27 держав-членів ЄС, повинні будуть разом прийняти важливі історичні рішення, щоб втілити обіцянки. "Ми повинні показати Україні рішучий і чіткий вчинок", – висловився він.

Окрім того, Макрон зазначив, що у короткостроковій перспективі для розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді, європейцям потрібно буде знайти нові форми союзів.

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