Макрон про дзвінки Путіну
Президент Франції під час візиту до Києва підтвердив українським журналістам, що його спілкування з Путіним не дало результату, і тепер він це особливо відчуває.
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Він заявив, що з огляду на ту кількість годин, які він провів у розмовах з Путіним, і враховуючи те прозріння після відвідин Ірпеня та Бучі, Макрон дуже розчарований.
"Розчарування – це навіть недостатньо сильне слово, зважаючи на те, до чого привели дії цієї людини", – пояснив він.
Еммануель Макрон наголосив, що часом і українська влада просила його подзвонити у Кремль.
Іноді я дзвонив на прохання президента Зеленського, коли він хотів донести до Путіна певні месіджі чи пропозиції,
– заявив президент Франції.
Він також стверджує, що не мав ілюзій щодо намірів російського лідера.
"Саме тому я доклав стільки зусиль, щоби ця війна не починалася. Тому я взимку їздив у Москву, і до того стільки часу провів з цією людиною. Бо я розумів, що кожен новий крок буде створювати щось незворотнє і для України, і для Росії", – наголосив Макрон.
Макрон написав твіти українською
Після візиту до Києва Еммануель Макрон написав три твіти українською мовою.
Перш за все, президент Франції наголосив, що Україна є частиною європейської родини.
Разом із своїми партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, підтримуючи статус України, як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу, ми підтверджуємо це президенту Зеленському,
– написав він.
Згодом він додав, що у найближчі дні, як тільки Єврокомісія визначить рамки для обговорення, 27 держав-членів ЄС, повинні будуть разом прийняти важливі історичні рішення, щоб втілити обіцянки. "Ми повинні показати Україні рішучий і чіткий вчинок", – висловився він.
Окрім того, Макрон зазначив, що у короткостроковій перспективі для розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді, європейцям потрібно буде знайти нові форми союзів.
За що критикують Еммануеля Макрона: основне
- Володимир Зеленський розповів, що Макрон пропонував Україні піти на територіальні поступки, щоб буцімто "зберегти обличчя Путіну". У відповідь український президент наголосив, що Україна не готова поступатися своїми територіями.
- Президент Франції також закликав не принижувати Росію, щоб після війни вона вибралася з ізоляції. Заяву французького лідера різко розкритикував Дмитро Кулеба.
- Позиція Макрона не знайшла підтримки і в Польщі. Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький запропонував тим, хто хоче зберегти обличчя Путіна, віддати свої території.
- Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц піддаються критиці, оскільки підтримують зв'язок з Путіним. Відповідну стратегію підтримують не всі країни ЄС.
- В Естонії голова комісії закордонних справ Марко Міхкельсон сказав, що дзвінки Путіну – це шлях до нової агресії. Також колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявила, що розмови з Путіним – це "дзвінки терористу".
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