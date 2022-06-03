Макрон закликав "не принижувати" Росію

Проти країни-агресорки запроваджують численні санкції. Втім, президент Франції Еммануель Макрон виступив із дивним закликом. Він каже, що Росію не слід принижувати зараз.

Головне Удар по позиціях ЗСУ на Харківщині, війська Білорусі біля Волині: основне за 100 день війни

За його словами, це потрібно для того, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції.

Він також підкреслив, що вторгнення в Україну стало "історичною та фундаментальною помилкою" російського президента Володимира Путіна.

Я думаю, і я сказав йому, що він скоїв історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе – це одне, а змогти вибратися з цього – тяжкий шлях,

– сказав президент Франції.

Французький президент зауважив, що не можна "принижувати" Росію через війну в Україну. Бо "коли завершаться бойові дії, тільки так можна буде прокласти вихід дипломатичним шляхом".

При цьому Макрон не виключив візиту до України. Втім, коли це може статися, – не уточнив.

Макрон і Шольц поговорили із Путіним

28 травня президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала 80 хвилин.

Макрон і Шольц вимагали зупинення блокади українських морів, щоб наша країна могла постачати зерно і зупинити продовольчу кризу. Здається, цивілізовані країни досі вірять у те, що Путіна можна змусити зупинити війну проти України дипломатичним шляхом. Як і очікувалося, результат цих потуг – нульовий.

Також європейські лідери закликали припинити війну та звільнити близько 2 500 захисників Маріуполя.

В Естонії розкритикували цю розмову

Водночас голова комісії закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон розкритикував президента Франції та канцлера Німеччини за телефонну розмову з Путіним. Політик наголосив, що це шлях до нової агресії. Естонський політик засудив дії Макрона та Шольца. Міхкельсон наголосив, що необхідно підтримувати Україну.

Найбільше обурення в політика викликало те, що замість того, аби допомагати Україні, лідери Німеччини і Франції сподіваються на домовленості з Кремлем. Він наголосив, що якщо Шольца і Макрона непокоїть продовольча криза у світі, то треба думати про гуманітарні коридори в Чорному морі та вихід українських суден. Та й загалом логічніше було б допомагати Україні перемогти у війні, адже Росія прагне змінити світовий порядок.

Це може зацікавити – який сценарій Путін готує для Білорусі: дивіться відео