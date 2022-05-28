Цивілізовані країни досі вірять у те, що Путіна можна змусити зупинити війну проти України дипломатичним шляхом. Як і очікувалося, результат цих потуг – нульовий.

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Заклик до припинення війни та відводу військ

Президент Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову з Волдимиром Путіним. Не зрозуміло, на що вони розраховували, адже російський диктатор багато разів заявляв про те, що припиняти війну проти України не збирається, а ипломатичної мови він просто не розуміє.

Втім, лідери Франції та Німеччини оновили лічильник закликів до Путіна про припинення бойових дій.

Канцлер Німеччини і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали Путіна до прямих переговорів з президентом України та пошуку дипломатичного вирішення конфлікту,

– йдеться у заяві.