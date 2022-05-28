Такими порадами розкидуються "великі геополітики". Саме до них і звернувся український лідер Володимир Зеленський.

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Вони не бачать звичайних людей

За його словами, ті "великі геополітики" не бачать за своїми твердженнями звичайних українців.

За всіма геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, "великі геополітики", завжди не хочуть бачити звичайних людей, звичайних українців,

– наголосив Зеленський.

"Цінності – не просто слово"

Український лідер зауважив, що ті люди хочуть проміняти людей на якусь ілюзію миру.

"Мільйони тих, хто, власне, й живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей і пам'ятати, що цінності – це не просто слово", – відзначив президент.

У своєму телеграмі Володимир Зеленський опублікував фотографії українців, яких "великі геополітики" і пропонують обміняти.

Як живуть українці під час війни / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Зауважимо, що світлини вище зробили такі фотографи – Aris Messinis, Stas Kozljuk, Kate Klochko, Serhii Korovainyi, Herman Krieger, Serhii Nuzhnenko, Alexey Furman, Carol Guzy, Finbarr O'Reilly.

Україна не віддасть свою територію

Зеленський і раніше заявляв, що Україна не збирається віддавати території на Сході заради закінчення війни з Росією.

Український лідер неодноразово підкреслював, перемога нашої держави – це повернення всієї території країни. Однак насамперед потрібно повернутися до кордонів 24 лютого.

Водночас наша держава боротиметься доти, поки не поверне всі свої території. Про це президент сказав у Давосі.

Зеленський наголошує і на тому, що Крим – це перша доленосна помилка росіян. Окупанти просто будуть змушені покинути наш півострів.

Сумнівна заява Кіссинджера: що відомо

Колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер заявив у Давосі, що Україна нібито повинна віддати Росії свою територію в обмін на мир. Мовляв, наша держава повинна почати переговори з країною-агресоркою, поки не почалось "потрясіння і напруженість".

Зеленський різко відповів Кіссинджеру. Український лідер обурився такою заявою.

Відреагували на таку заяву і в Держдепартаменті США. Там відзначили, що підтримуватимуть Україну до повної перемоги.

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