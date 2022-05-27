Вони заявили, що США надаватимуть підтримку Україні до її остаточної перемоги у війні з Росією. А також додали, що тільки український народ визначає майбутнє своєї країни.

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Ми впевнені, що тільки Україна має право вирішувати власне майбутнє,

– прокоментували у Держдепартаменті США.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але ми знаємо одне: Україна вийде переможцем. І Сполучені Штати Америки стоятимуть разом з Україною, поки це буде потрібно", – додали у Держдепартаменті.

Що відомо про заяву Генрі Кіссинджер: останні новини

Раніше колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер заявив, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід — не розраховувати на російську поразку у війні. Ексдержсекретар США вважає, що Україна має розпочати переговори, "до того, як війна спричинить потрясіння та напруженість, які буде нелегко подолати".

Володимир Зеленський різко відповів ексдержсекретарю США Генрі Кіссинджеру. Президент наголосив: таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й. Політик нібито думає, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені.

Він додав, хоч би що робила російська держава, знайдеться хтось, хто пропонує врахувати її інтереси. Такі заяви лунають, попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні, десятки тисяч убитих українців, попри Бучу й Маріуполь, зруйновані міста.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Кіссинджер є лише "кишеньковою мавпочкою" для російського диктатора, тому подібні заяви й лунають.

Крім того, Володимир Зеленський раніше повідомляв, що не варто шукати вихід для Росії. Президент Франції Еммануель Макрон даремно це робить. Президент Франції сказав, що принижувати країну-агресорку – небезпечно.

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