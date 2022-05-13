Відповідну заяву Зеленський зробив в інтерв'ю італійському каналу Rai 1, повідомляє 24 канал. Під час розмови журналіст згадав про заяву Еммануеля Макрона.

Зауважте Зеленський готовий говорити з Путіним, але дії Росії в Україні щодня ускладнюють переговори

Президент Франції сказав, що принижувати країну-агресорку – небезпечно. Після Першої світової війни Німеччину принизили – з цього народився нацизм. З огляду на це, журналіст запитав у Зеленського, який вихід для Росії він бачить.

Ми не повинні шукати вихід для Росії. Пан Макрон даремно це робить. У нього є прекрасний досвід, що поки Росія сама не захоче, поки вона не зрозуміє, що їй це потрібно, вона нічого не шукатиме, ніякого виходу,

– заявив Зеленський.

Український лідер зауажив, що Макрон хотів досягнути якихось результатів посередництвом. Однак реалізувати бажане французькому президенту не вдалося. З боку Росії жодного розуміння він не знайшов.