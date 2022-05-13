Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю італійському каналу Rai 1, повідомляє 24 канал. Він уточнив, що, як президент, він готовий до переговорів з Володимиром Путіним, але виключно з ним, а не з його посередниками чи представниками. Зокрема, Зеленський уточнив, що ці перемовини мають відбуватись на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів.

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Президент України розповів італійським журналістам, що українське суспільство всі 8 років хотіло мирним діалогом вирішити конфлікт з Росією. Проте зараз народ налаштований геть не позитивно до такого способу вирішення проблеми. Після пережитих та побачених звірств росіян на території України важко уявити дипломатичний шлях домовленостей.

– Якого миру хоче Україна?

– Такого миру, як будь-яка держава. Поваги до суверенітету, до територіальної цілісності, до традицій, народу, мови, просто поваги до людей, суспільства і найголовніше – до незалежності нашої держави. Я зараз назвав дуже банальні речі, але саме їх зараз порушила Росія. Україна має зараз це відновити, а для цього потрібно, щоб Росія вивела з наших міст свої війська. Нехай все награбоване забирають, але залишать живими наших людей. Все одно ми покараємо їх за всі скоєнні злочини на наших територіях. Першим кроком до перемовин буде повернення всіх територій України, які росіяни окупували з 24 лютого. Звичайно, вони залишаться на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.