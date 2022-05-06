Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю Королівському інституту міжнародних відносин.

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Він зауважив, що дипломатичні переговори не можуть відбуватись, якщо росіяни вбивають полонених.

Якщо Росія вбиває мирних жителів чи військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори,

– заявив Зеленський.

І це вже не вперше Зеленський говорить про те, що переговори з Росією можуть зупинитись. Раніше він заявив, що причиною зупинки переговорного процесу з ворогом може стати знищення захисників Маріуполя або ж проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.

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Зауважимо, що переговорний процес між Росією та Україною призупинився після того, як після відходу російських військ з Київщини викрились їхні злочини проти мирного населення.

Наразі переговорний процес триває лише щодо відкриття гуманітарних коридорів. Хоч росіяни постійно порушують навіть елементарні домовленості щодо припинення вогню в Маріуполі й гуманітарні коридори.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово казав, що готовий до зустрічі з Путіним.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що чим швидше Путін погодиться на зустріч із Зеленським, то тим більше шансів закінчити війну. Але Кремль ніяк не наважиться на це рішення.

Раніше Зеленський чітко наголосив, що якщо Росія знищить "Азовсталь" й захисників Маріуполя або ж організує псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях, то Україна вийде з переговорного процесу.

Натомість Туреччина дуже сподівається на те, що їй вдасться організувати зустріч Зеленського та Путіна. Зокрема на це сподівається міністр оборони країни.

Тим часом Дмитро Кулеба заявив, що готовий подолати огиду та зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Але, за словами Кулеби, у країні-агресорці ще не дійшли до того, щоб знайти рішення за столом переговорів.

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