Володимир Зеленський підкреслив, що першочергова задача для України – відновити територіальну цілісність. Тож зараз важливо витіснити російські війська на території, на яких вони перебували до 24 лютого.

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Спочатку бої, а потім – дипломатія

Президент України підкреслив, що розуміє, наскільки складно буде відновити територіальну цілісність на тимчасово окупованому півострові Крим. Водночас він зазначив, що зробити це буде можливо, адже українці зараз демонструють свою міцність. І лише після цього можна буде говорити про дипломатію.

Тому що будь-яка війна закінчується дипломатією. І тому я вважаю, що нам потрібно витримати. Витиснути (російські війська – 24 канал) завдяки тій чи іншій зброї, і підтримці санкційній, підтримці наших партнерів. Витиснути Росію максимально з нашої території,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що війна все одно закінчиться перемовинами. Але точно він не може спрогнозувати, коли це відбудеться. Тут, підкреслив Зеленський, у нього гарантій немає. Натомість є як гарантії, так і впевненість в людях, ЗСУ, собі та перемозі, адже Україна не відступає.

Президент України зазначив, що на деяких територіях наші війська очікують відповідну техніку, щоб вибити ворогів. Є й ті напрямки, де бійці вже це роблять, просуваючись вперед.

Мета будь-якого українця – відновити нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Я просто кажу, що розумію, що неможливо все й одразу,

– наголосив він.

Для початку, переконаний Зеленський, слід зробити кроки, які б припинили війну. Після цього все вирішуватиме дипломатія.

Три етапи України у війні проти Росії

Він зазначив, що перший етап Україна вже зробила. Нам вдалося зупинити Росію та її намагання просунутися вперед.

Що ж стосується другого етапу, то він відбувається зараз. Під час нього необхідно зробити все можливе для того, щоб Росія та її війська відійшли з території України.

А от на третьому етапі необхідно буде відновити територіальну цілісність нашої держави. Тут шукатимуть компроміси завдяки діалогу, а не озброєнню. І Україна у цьому випадку показуватиме свою позицію, адже вона є рівноправним партнером перемовин.

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