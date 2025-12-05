У разі оголошення повітряної тривоги закликаємо якнайшвидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози. Про загрозу ударів дронів для областей пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Для яких регіонів існує загроза?
Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
Ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на півдні від Запоріжжя. Залучено засоби для збиття. БпЛА на Чернігів з південного заходу. БпЛА на заході та північному заході від Чернігова, курс – південний/південно-західний.
Оновлення щодо руху дронів
