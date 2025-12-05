У разі оголошення повітряної тривоги закликаємо якнайшвидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози. Про загрозу ударів дронів для областей пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Для яких регіонів існує загроза?

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті

19:47, 5 грудня

Оновлення щодо руху дронів

  • БпЛА на сході Київщини в напрямку Борисполя/Броварів;
  • в напрямку Чернігова, Гончарівське;
  • з Харківщини на північ Дніпропетровщини;
  • на сході Харківщини, курс – західний/південно-західний.
19:27, 5 грудня

Ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на півдні від Запоріжжя. Залучено засоби для збиття.

18:53, 5 грудня

БпЛА на Чернігів з південного заходу.

18:51, 5 грудня

БпЛА на заході та північному заході від Чернігова, курс – південний/південно-західний.