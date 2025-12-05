В случае объявления воздушной тревоги призываем как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там до отбоя угрозы. Об угрозе ударов дронов для областей пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также На Киевщине – взрывы: в регионе работает ПВО
Для каких регионов существует угроза?
Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
Вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный, на юге от Запорожья. Привлечены средства для сбивания. БпЛА на Чернигов с юго-запада. БпЛА на западе и северо-западе от Чернигова, курс – южный/юго-западный.
Обновления по движению дронов
Вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный, на юге от Запорожья. Привлечены средства для сбивания.
БпЛА на Чернигов с юго-запада.
БпЛА на западе и северо-западе от Чернигова, курс – южный/юго-западный.