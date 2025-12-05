В случае объявления воздушной тревоги призываем как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там до отбоя угрозы. Об угрозе ударов дронов для областей пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Для каких регионов существует угроза?

19:47, 5 декабря

Обновления по движению дронов

  • БпЛА на востоке Киевщины в направлении Борисполя/Броваров;
  • в направлении Чернигова, Гончаровское;
  • с Харьковщины на север Днепропетровщины;
  • на востоке Харьковщины, курс – западный/юго-западный.
19:27, 5 декабря

Вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный, на юге от Запорожья. Привлечены средства для сбивания.

18:53, 5 декабря

БпЛА на Чернигов с юго-запада.

18:51, 5 декабря

БпЛА на западе и северо-западе от Чернигова, курс – южный/юго-западный.