Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областную военную администрацию.

Что известно о вражеской атаке?

Воздушную тревогу для Бориспольского и Броварского районов Киевской области объявили ориентировочно в 15:18. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении дронов из воздушного пространства Черниговской области.

Ударные беспилотники летели в направлении Яготина Киевской области. Уже в 15:31 в ОВА сообщили о фиксации воздушных целей, и отметили, что силы противовоздушной обороны работают по дронам противника.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Где было громко раньше?