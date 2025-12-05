Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областную военную администрацию.
Что известно о вражеской атаке?
Воздушную тревогу для Бориспольского и Броварского районов Киевской области объявили ориентировочно в 15:18. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении дронов из воздушного пространства Черниговской области.
Ударные беспилотники летели в направлении Яготина Киевской области. Уже в 15:31 в ОВА сообщили о фиксации воздушных целей, и отметили, что силы противовоздушной обороны работают по дронам противника.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
Где было громко раньше?
- Ночью взрывы прогремели в Киеве во время воздушной тревоги. Вражеские воздушные цели летели в направлении столицы с северо-востока. Местные власти о возможных последствиях вражеской атаки не сообщали.