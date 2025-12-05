Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что незадолго до этого в Воздушных силах сообщали об угрозе.

Смотрите также "Шахеды" бьют по Украине, воздушная тревога уже в Киевской области: куда летят дроны

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушную тревогу для Киевской области объявили еще с вечера. Столицы опасность добралась ориентировочно в 00:07. Воздушные силы сообщали о фиксации ударных беспилотников, которые двигались мимо города Бровары.

Вражеские воздушные цели летели в направлении столицы с северо-востока. Уже ориентировочно в 00:28 в сети появилась первая информация о том, что в Киеве было громко. Предварительно, в столице также работает ПВО.

В Киеве слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного. В столице объявлена воздушная тревога,

– говорится в сообщении.

В каких городах и регионах было громко?