Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что незадолго до этого в Воздушных силах сообщали об угрозе.
Что известно о взрывах в Киеве?
Воздушную тревогу для Киевской области объявили еще с вечера. Столицы опасность добралась ориентировочно в 00:07. Воздушные силы сообщали о фиксации ударных беспилотников, которые двигались мимо города Бровары.
Вражеские воздушные цели летели в направлении столицы с северо-востока. Уже ориентировочно в 00:28 в сети появилась первая информация о том, что в Киеве было громко. Предварительно, в столице также работает ПВО.
В Киеве слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспильного. В столице объявлена воздушная тревога,
– говорится в сообщении.
В каких городах и регионах было громко?
- Незадолго до взрывов в Киеве громко было в Винницкой области. Дроны двигались мимо Турбов с севера, юго-западным курсом. Данных о пострадавших или возможных последствиях атаки не указывали.
- Также вечером 4 декабря россияне атаковали Харьков. В результате атаки есть по меньшей мере три прилета по городу, два из них – в Основянском районе. По меньшей мере 6 взрывов еще слышали в Чугуевской общине.