Она предназначена для противодействия радиоэлектронному глушению. Об этом сообщил мониторинговый ресурс Clash Report.

Что известно о российском следе в иранском дроне?

Система "Комета/Комета-М" относится к многоканальным антеннам класса CRPA (anti-jam) и используется для повышения устойчивости навигации к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Такой модуль позволяет беспилотникам и ракетам точнее сохранять курс даже в условиях активного подавления сигналов. Ранее о применении "Кометы" на российских средствах поражения сообщали украинские и международные профильные источники.

Обнаружена российская антена во фрагментах "Шахеда": смотрите видео

Сейчас ни британская сторона, ни официальные структуры Кипра пока не подтвердили, какое именно оборудование было найдено среди обломков.

Впрочем, если данные о наличии "Кометы-М" в этом "Шахеде" подтвердятся, это может указывать на расширение технологического сотрудничества между Ираном и Россией, в частности в сфере навигационных решений и противодействия РЭБ.

Стоит заметить, что существенное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана и убили верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. После этого Иран атаковал ряд стран в регионе.

