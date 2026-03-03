Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что с политической точки зрения Трамп сделал рискованный выбор, потому что эта война в США непопулярна. Ему надо американцам представить ее как победу, но относительно свержения иранского режима – здесь последнее слово за иранским народом.

Будет ли в Иране наземная операция?

Одна из целей войны против Ирана – создание более комфортных условий для тех, кто недоволен политическим режимом в стране для того, чтобы они сами что-то сделали. Большего для них, как подчеркнул военный обозреватель, не могут сделать ни США, ни Израиль. Пешком военное командование этих стран не придет в Тегеран и не предложит иранскому народу ключик от власти. Ее, со слов Шарпа, надо брать своими руками.

Наземная военная операция в Иране вряд ли состоится. Для этого нет сил сейчас, но это не стоит на повестке дня. Ударами с воздуха физически нельзя изменить режим в стране, но можно создать определенные условия (поддержать оппозицию, дать ей оружие) для тех людей изнутри, кто захочет свергнуть политический режим,

– озвучил Шарп.

Он отметил, что в Иране однозначно есть что-то вроде революционной ситуации и привел статистику, что более 70% населения выступает против политического режима. Однако этот режим имеет силовые структуры, которые преданы ему идеологически и прикормлены финансово. Это главная преграда. Оппозиция, как объяснил военный обозреватель, сегодня в Иране не организована и не вооружена, поэтому не может противостоять сотням тысяч иранских военных.

Заметьте! Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко выразил убеждение, что свергнуть политический режим в Иране без организации наземной операции Соединенным Штатам будет крайне проблематично. Он объяснил, что у власти в Иране находятся исламистские фундаменталисты, для которых обстрелы американцев – терпимая ситуация, они не будут менять из-за этого режим в стране. Он также уверен, что США не смогут долго сохранять интенсивность ударов по Ирану.

Сколько времени Иран сможет отвечать на атаки?

Странам, для которых Иран является врагом, а это в частности США, Израиль, Украина, важно, чтобы военный потенциал этого государства был значительным образом урезан. Этот процесс, согласно оценке военного обозревателя, продолжается успешно. Однако Иран существенно огрызается в ответ.

Отстреливаться ракетами и беспилотниками Иран может довольно долго. Действия США и Израиля подрывают его потенциал, однако он приложил усилия, чтобы иметь ракетные способности,

– отметил Шарп.

Согласно его данным, в этой стране баллистических ракет средней дальности на начало войны насчитывалось не менее 1800, есть сотни пусковых установок, еще 1000 ракет, которые достигают американских баз, арабских стран. Также в Иране накоплены тысячи дронов. Все было рассредоточено и спрятано на подземных базах. Военный обозреватель из Израиля подытожил, что сдаваться Иран не привык даже несмотря на мощные удары в свою сторону.

Что сейчас происходит вокруг Ирана?