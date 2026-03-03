Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что с политической точки зрения Трамп сделал рискованный выбор, потому что эта война в США непопулярна. Ему надо американцам представить ее как победу, но относительно свержения иранского режима – здесь последнее слово за иранским народом.
Будет ли в Иране наземная операция?
Одна из целей войны против Ирана – создание более комфортных условий для тех, кто недоволен политическим режимом в стране для того, чтобы они сами что-то сделали. Большего для них, как подчеркнул военный обозреватель, не могут сделать ни США, ни Израиль. Пешком военное командование этих стран не придет в Тегеран и не предложит иранскому народу ключик от власти. Ее, со слов Шарпа, надо брать своими руками.
Наземная военная операция в Иране вряд ли состоится. Для этого нет сил сейчас, но это не стоит на повестке дня. Ударами с воздуха физически нельзя изменить режим в стране, но можно создать определенные условия (поддержать оппозицию, дать ей оружие) для тех людей изнутри, кто захочет свергнуть политический режим,
– озвучил Шарп.
Он отметил, что в Иране однозначно есть что-то вроде революционной ситуации и привел статистику, что более 70% населения выступает против политического режима. Однако этот режим имеет силовые структуры, которые преданы ему идеологически и прикормлены финансово. Это главная преграда. Оппозиция, как объяснил военный обозреватель, сегодня в Иране не организована и не вооружена, поэтому не может противостоять сотням тысяч иранских военных.
Заметьте! Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко выразил убеждение, что свергнуть политический режим в Иране без организации наземной операции Соединенным Штатам будет крайне проблематично. Он объяснил, что у власти в Иране находятся исламистские фундаменталисты, для которых обстрелы американцев – терпимая ситуация, они не будут менять из-за этого режим в стране. Он также уверен, что США не смогут долго сохранять интенсивность ударов по Ирану.
Сколько времени Иран сможет отвечать на атаки?
Странам, для которых Иран является врагом, а это в частности США, Израиль, Украина, важно, чтобы военный потенциал этого государства был значительным образом урезан. Этот процесс, согласно оценке военного обозревателя, продолжается успешно. Однако Иран существенно огрызается в ответ.
Отстреливаться ракетами и беспилотниками Иран может довольно долго. Действия США и Израиля подрывают его потенциал, однако он приложил усилия, чтобы иметь ракетные способности,
– отметил Шарп.
Согласно его данным, в этой стране баллистических ракет средней дальности на начало войны насчитывалось не менее 1800, есть сотни пусковых установок, еще 1000 ракет, которые достигают американских баз, арабских стран. Также в Иране накоплены тысячи дронов. Все было рассредоточено и спрятано на подземных базах. Военный обозреватель из Израиля подытожил, что сдаваться Иран не привык даже несмотря на мощные удары в свою сторону.
Что сейчас происходит вокруг Ирана?
США ликвидировали флот Ирана в Оманском заливе. Страна насчитывала там 11 кораблей. Как сообщили американские военнослужащие, по состоянию на 2 марта эти суда уничтожены, поэтому иранский политический режим больше не сможет преследовать международное судоходство.
В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, иранские дроны атаковали американское посольство. В результате удара возник пожар. Пострадавших нет. Президент США Дональд Трамп заверил, что на такие действия Тегерана со стороны Штатов будет мощный ответ.
Ряд стран сигнализирует об атаках со стороны Ирана. Среди таких Иордания, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Оман, Кувейт Бахрейн. Дрон-камикадзе нацелился на отель в Бахрейне, в котором проживали представители Минобороны США, двое из них получили ранения.