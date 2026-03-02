В результате дронового удара есть пострадавшие. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатическое заявление.
Какие последствия удара по Ирану?
Издание, ссылаясь на официальное сообщение Государственного департамента США, сообщило, что в результате удара иранского дрона по отелю в Бахрейне пострадали двое сотрудников американского оборонного ведомства.
Двое сотрудников Министерства обороны США получили ранения,
– говорится в заявлении.
Дополнительных подробностей относительно инцидента не указывают, дополнительных комментариев в Госдепе не указали. Министерство обороны не ответило на запросы об информации. Вероятно, это произошло в результате удара по отелю Crowne Plaza.
Известно, что в воскресенье, 1 марта, этот роскошный отель в Манаме получил повреждения из-за удара, который нанес Иран в ответ на военную операцию США и Израиля против режима в Тегеране и ядерной программы страны.
К слову, также в воскресенье американское посольство в Бахрейне предупредило граждан Соединенных Штатов, что "отели могут стать мишенью для нападений", и призвало американцев избегать пребывания в соответствующих местах в Манаме.
Какова ситуация на Ближнем Востоке?
Израиль и США 28 февраля нанесли ряд ударов по объектам Ирана, осуществив превентивную атаку для устранения угроз безопасности. Целью ударов стали объекты режима страны и военные базы, а также высокопоставленные чиновники.
Известно, что Иран только в течение последних двух дней нанес удары по арабским странам с использованием сотен дронов, повредив американские базы и критическую инфраструктуру в Бахрейне, Абу-Даби и Кувейте.
Дональд Трамп заявил, что не отрицает возможности введения американских войск в Иран в случае необходимости. По его словам, военная операция на Ближнем Востоке способствовала ликвидации ряда ключевых лиц.