Об этом американский президент рассказал газете "New York Post".

Введут ли США войска в Иран?

Дональд Трамп признался журналистам, что допускает возможность ввода войск США на территорию Ирана, если этого потребует ситуация. Он отметил, что операция на Ближнем Востоке поспособствовала ликвидации ряда ключевых лиц режима.

Я не имею никаких сомнений относительно военных на местах – как говорит каждый президент: "На местах не будет никаких военных". Я этого не говорю,
– заявил он.

В то же время американский президент отверг опросы граждан США, которые показывают, что многие люди не одобряют его решение о военной операции в Иране, заявив, что прежде всего он "должен поступить правильно".

Согласно опросу CBS News, который провели еще в феврале, 51% американцев поддержали бы военные действия против Ирана, чтобы остановить разработку ядерного оружия. Еще 38% высказались за переговоры с Тегераном дипломатическим путем.

Также 22% выступают за санкционное давление на Иран или вообще не вмешиваться в конфликт. Впрочем, американский президент признался, что хоть "опросы очень хорошие", однако ему "безразлично" на результаты, которые они показали.

Как Трамп комментировал операцию на Ближнем Востоке?

  • Также Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "еще не начинали бить сильно" по Ирану. Он также анонсировал "большой удар" по режиму в Тегеране. По его словам, на Ближнем Востоке все "идет очень хорошо".

  • По его мнению, одним из самых неожиданных моментов эскалации на Ближнем Востоке стали атаки Ирана на ряд арабских стран. Эти удары существенно изменили позицию государств региона относительно участия в конфликте.

  • В то же время Дональд Трамп признался, что с самого начала считал, что на Ближнем Востоке все уложится примерно в четыре недели. И сейчас, по его словам, Соединенные Штаты даже опережают этот график.