Штаты к тому же даже "опережают график" проведения боевых действий. О ходе событий в Иране он рассказал для CNN.

Сколько продлится война в Иране?

Глава Белого дома сообщил, что ему "очень не хотелось, чтобы это затянулось надолго". Дональд Трамп с самого начала считал, что все уложится примерно в четыре недели.

И пока что мы даже опережаем этот график,

– уточнил он.

На вопрос, осуществляют ли Соединенные Штаты, кроме военных операций, еще какие-то действия для того, чтобы помочь иранскому народу вернуть контроль над страной и избавиться от нынешнего режима, Дональд Трамп ответил утвердительно. По его словам, такая работа действительно ведется.

В то же время он отметил, что сейчас самое важное заключается в том, чтобы местные оставались дома, поскольку находиться на улицах опасно. Президент добавил, что ситуация вскоре станет еще более угрожающей, по его словам, США еще даже не начали наносить действительно мощные удары.

Самая масштабная и сильная волна атак, как он заявил, еще впереди, а большой и решающий удар должен состояться очень скоро.

Кстати, министр войны США Пит Хегсет тоже прокомментировал ситуацию. Он обвинил Иран в ведении 47-летнего конфликта против Штатов, подчеркивая, что именно Вашингтон закончит эту войну.

Что сейчас происходит в Иране?