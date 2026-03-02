Штати до того ж навіть "випереджають графік" проведення бойових дій. Про перебіг подій в Ірані він розповів для CNN.
Актуально Трамп анонсував великий удар по Ірану
Скільки триватиме війна в Ірані?
Очільник Білого дому повідомив, що йому "дуже не хотілося, щоб це затягнулося надовго". Дональд Трамп з самого початку вважав, що все вкладеться приблизно в чотири тижні.
І поки що ми навіть випереджаємо цей графік,
– уточнив він.
На запитання, чи здійснюють Сполучені Штати, окрім військових операцій, ще якісь дії для того, щоб допомогти іранському народові повернути контроль над країною та позбутися нинішнього режиму, Дональд Трамп відповів ствердно. За його словами, така робота справді ведеться.
Водночас він наголосив, що наразі найважливіше полягає в тому, аби місцеві залишалися вдома, оскільки перебувати на вулицях небезпечно. Президент додав, що ситуація незабаром стане ще більш загрозливою, за його словами, США ще навіть не розпочали завдавати дійсно потужних ударів.
Наймасштабніша й найсильніша хвиля атак, як він заявив, ще попереду, а великий і вирішальний удар має відбутися дуже скоро.
До речі, міністр війни США Піт Гегсет теж прокоментував ситуацію. Він звинуватив Іран у веденні 47-річного конфлікту проти Штатів, підкреслюючи, що саме Вашингтон закінчить цю війну.
Що зараз відбувається в Ірані?
У столиці Ірану, Тегерані, лунають потужні вибухи. Ізраїль продовжує завдавати ударів по території країни. Зі свого боку Іран здійснив другу спробу атаки на британську військову базу, розташовану на Кіпрі, застосувавши безпілотники.
У багатьох містах Ірану до того ж не вщухають масові виступи проти влади, які посилилися після ліквідації верховного лідера країни Алі Хаменеї.
Аріє Зайден, підполковник ізраїльської армії у відставці, не виключає ймовірність громадянської війни, але лише за умови, якщо значна частина збройних сил перейде на бік повстанців або принаймні відмовиться придушувати протести.