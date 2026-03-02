Підполковник запасу ЦАХАЛ та політолог Аріє Зайден в ефірі 24 Каналу оцінив, чи може внутрішній спротив перерости у громадянську війну та за яких умов це станеться. За його словами, ключовим фактором стане не лише воля людей, а й позиція частини військових.

Що може стати тригером громадянської війни в Ірані?

Протестний потенціал в Ірані існує давно. Бажання змін серед частини суспільства є, однак вирішальним фактором залишається не кількість людей на вулицях, а готовність силового апарату придушувати виступи.

Бажання кожної людини бути вільною в Ірані існує, окрім тих, хто підтримує режим. Їх приблизно 10%, які служать в адміністративному, політичному і військовому апараті вартових Ісламської революції,

– зазначив Зайден.

Він пояснив, що навіть масові протести не матимуть результату, якщо силові структури збережуть монолітність і контроль над зброєю. Тому ключовим питанням залишається поведінка частини військових, які не належать до вузького кола вищого командування.

Єдиний напрямок розвитку подій – це коли частина військових, здебільшого офіцери середнього рангу, які виходять з народу і мають доступ до зброї, вирішать підтримати людей,

– наголосив Зайден.

На його думку, саме перехід частини силовиків на бік протестувальників може стати тим тригером, який змінить баланс сил усередині країни і відкриє шлях до масштабнішого конфлікту.

Саме ці люди формують кістяк системи, який може стримувати навіть масовий суспільний вибух. За його словами, лише внутрішній розкол у силових структурах здатен радикально змінити ситуацію. Без цього протестний рух залишатиметься вразливим перед репресіями.

Скільки б не бажали, якщо вас вбивають, то сила знаходиться на стороні того, в кого є зброя,

– зазначив він.

В Ірані вже були хвилі протестів, які демонстрували готовність частини суспільства до спротиву. Проте сам факт виходу людей на вулиці не означає автоматичного демонтажу системи, якщо силовий апарат зберігає єдність і контроль.

Коли внутрішній конфлікт може вийти з-під контролю?

Зайден пояснив, що навіть у разі послаблення режиму розвиток подій не буде миттєвим. За його словами, можливий перехід до відкритого внутрішнього протистояння залежатиме від того, чи втратить центральна влада контроль над окремими регіонами.

Якщо він спрацює через послаблення режиму, через постійний натиск ізраїльських і американських військових, тоді одна провінція перейде під волю і вийде з-під режиму. Потім інша провінція,

– зазначив він.

Він наголосив, що навіть за такого сценарію це не означає швидкого падіння влади в Тегерані. Столиця може залишатися під контролем силовиків довше, ніж регіони, а сам процес може розтягнутися в часі.

Це не завтра і не післязавтра. Скоріше за все, це після того, як більшість цілей буде знищена – щонайменше кілька тижнів. А далі розвиток може зайняти і місяці, можливо роки,

– додав Зайден.

Таким чином, за його оцінкою, громадянська війна в Ірані можлива, але її початок залежить від поєднання внутрішнього розколу та зовнішнього тиску, а часові рамки залишаються невизначеними.

