Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про Путіна та Іран?
За словами глави держави, Росія вже продемонструвала ненадійність як союзник у Сирії, коли не змогла ефективно підтримати режим Башара Асада. Подібну слабкість, на його думку, Москва проявляє і зараз, під час операції США в Ірані.
А те, що відбувається в Ірані, це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура,
– наголосив Зеленський.
Зеленський також зазначив, що всі збройні формування, які були у Росії, знаходяться в Україні, тому Кремль ніяк не може підтримати Іран.
Про що ще Зеленський розповів під час спілкування з журналістами?
Глава держави заявив, що переговори України, США та Росії, заплановані в Абу-Дабі, можуть не відбутися через ескалацію на Близькому Сході, але їх не скасовано. Україна розглядає альтернативні майданчики для переговорів, такі як Туреччина або Швейцарія, і чекає відповіді від партнерів.
Зеленський також заявив, що росіяни обрали нову ціль для масштабних атак по Україні. За словами глави держави тепер ціллю окупантів стануть об'єкти водопостачання у нашій державі.
Президент України також прокоментував питання щодо можливого впливу ситуації навколо Ірану та на Близькому Сході на ініціативу PURL із закупівлі зброї у США. Він зазначив, що наразі постачання озброєння для України в межах програми PURL триває у штатному режимі та без змін.