Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про Путіна та Іран?

За словами глави держави, Росія вже продемонструвала ненадійність як союзник у Сирії, коли не змогла ефективно підтримати режим Башара Асада. Подібну слабкість, на його думку, Москва проявляє і зараз, під час операції США в Ірані.

А те, що відбувається в Ірані, це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура,

– наголосив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що всі збройні формування, які були у Росії, знаходяться в Україні, тому Кремль ніяк не може підтримати Іран.

Про що ще Зеленський розповів під час спілкування з журналістами?