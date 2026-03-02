Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о Путине и Иране?
По словам главы государства, Россия уже продемонстрировала ненадежность как союзник в Сирии, когда не смогла эффективно поддержать режим Башара Асада. Подобную слабость, по его мнению, Москва проявляет и сейчас, во время операции США в Иране.
А то, что происходит в Иране, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура,
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский также отметил, что все вооруженные формирования, которые были в России, находятся в Украине, поэтому Кремль никак не может поддержать Иран.
О чем еще Зеленский рассказал во время общения с журналистами?
Глава государства заявил, что переговоры Украины, США и России, запланированные в Абу-Даби, могут не состояться из-за эскалации на Ближнем Востоке, но они не отменены. Украина рассматривает альтернативные площадки для переговоров, такие как Турция или Швейцария, и ждет ответа от партнеров.
Зеленский также заявил, что россияне выбрали новую цель для масштабных атак по Украине. По словам главы государства, теперь целью оккупантов станут объекты водоснабжения в нашей стране.
Президент Украины также прокомментировал вопрос о возможном влиянии ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке на инициативу PURL по закупке оружия в США. Он отметил, что в настоящее время поставки вооружения для Украины в рамках программы PURL продолжаются в штатном режиме и без изменений.