Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о Путине и Иране?

По словам главы государства, Россия уже продемонстрировала ненадежность как союзник в Сирии, когда не смогла эффективно поддержать режим Башара Асада. Подобную слабость, по его мнению, Москва проявляет и сейчас, во время операции США в Иране.

А то, что происходит в Иране, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что все вооруженные формирования, которые были в России, находятся в Украине, поэтому Кремль никак не может поддержать Иран.

О чем еще Зеленский рассказал во время общения с журналистами?