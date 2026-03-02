Об этом президент Украины рассказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.
Что рассказал Зеленский о намерениях врага целиться по водоснабжению?
Владимир Зеленский отметил, что у Украины есть данные, что Россия готовит новую волну давления. Врагу не удалось сломать наше государство через энергетический террор, и теперь оккупанты хотят сосредоточиться на инфраструктуре логистике и водоснабжении.
Хотят, чтобы у нас (украинцев – 24 Канал) были проблемы с именно водой,
– подчеркнул президент.
Глава государства подчеркнул, что общины должны сосредоточиться над этим вызовом, который хочет создать враг. Центральная власть, со своей стороны, как заметил Зеленский, должна доставать больше ракет для противовоздушной обороны.
"Мы уже сильнее, потому что мы прошли эту зиму. И Россия понимает, что энерготеррор был, но не сломал Украину", – резюмировал Зеленский.
Украина пережила самую тяжелую зиму за все годы войны
Владимир Зеленский в обращении 1 марта рассказал, что Украина пережила самую тяжелую зиму за всю войну самую тяжелую зиму за всю войну, сохранив энергетическую систему, отбив массированные удары и не сломавшись. Президент поблагодарил каждого украинского воина, разработчикам и производителям дронов-перехватчиков, коммунальщикам и предпринимателям.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что за 3 месяца зимы Россия выпустила по Украине более 14 670 управляемых авиабомб, 738 ракет различных типов и почти 19 000 ударных дронов. Однако планы врага по "замораживанию" нашей страны в зимний период потерпели крах.
Интересно, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Telegraf отметил, что украинцам придется жить с графиками отключений света еще минимум 3 года. По данным эксперта об ограничении говорится в периоды пиковой нагрузки на систему: летом и зимой.