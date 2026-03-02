Что известно о КГУ от американцев?

Часть оборудования действительно помогла украинцам пережить сложную зиму, однако более 40% техники до сих пор простаивает. Масштабы ситуации различаются в зависимости от региона, но есть по крайней мере две общие причины – деньги и специалисты, говорится в анализе NGL.media.

Напомним, оборудование поступало в Украину в рамках "Проекта энергетической безопасности" в 2018 – 2025 годах, ведь в прошлом году в конце марта в США сообщили о закрытии USAID и остановке всех текущих инициатив.

Когенерационная установка – это оборудование для одновременного производства электрической и тепловой энергии из одного источника топлива. Например, переданные американцами "мини-ТЭЦ" работают на газе, поэтому их называют газопоршневыми.

Большинство помощи получали на свой баланс местные теплокоммунэнерго, чтобы подсоединить установки к коммунальным сетям (газ, вода, электроэнергия) и трубопроводу.

Можно сказать, что это большой городской генератор, который, кроме производства электричества, еще и греет воду. Впрочем главный запрос большинства общин заключается в электрогенерации, тепло используется как сопутствующий эффект работы установки,

– пишут в СМИ.

По словам исполнительного директора "Ассоциации Энергоэффективные Города Украины" Святослава Павлюка, преимущество когенерации в том, что она может быстро "подхватить" нагрузку в случае аварий или атак, поэтому обеспечивает устойчивость энергосистемы.

Согласно информации Минразвития, в целом USAID передал Украине 188 когенерационных установок. С помощью запросов в ОВА журналисты собрали информацию о 137 из них, и только 59% пока введены в эксплуатацию.

Почему более 40% до сих пор не запустили?

Расходы на установку

Например, за последние два года Бердичев на Житомирщине получил 5 КГУ общей мощностью 1,24 мегаватта, что позволяет закрыть 40% потребностей коммунальщиков во время пиковых нагрузок отопительного сезона. Однако ни одну установку так и не запустили.

В местном теплокоммунэнерго объясняют это нехваткой денег: "Мы сделали проект подключения, залили фундаменты под КГУ. Взяли кредит на 13 миллионов гривен, чтобы закупили автоматы плавного пуска, кабели. Однако оказалось, что для подключения газа надо врезать отдельные узлы подачи, а это миллионы гривен..."

Один из них там оплатить самостоятельно, остальные деньги горсовет пообещал дать в феврале. Сейчас вместе с кредитом коммунальное предприятие потратило 15,6 миллиона гривен, но ни одна установка до сих пор не работает.

Другая ситуация в Звягеле – город получил от USAID две КГУ общей мощностью 260 киловатт. Они покрывают около четверти потребности "Звягельтепла" в электроэнергии во время отопительного сезона.

На монтаж и проектно-сметную документацию потратили почти 3 миллиона гривен, из которых 1,6 миллиона гривен были из местного бюджета, а остальные – средства коммунального предприятия.

У нас не было трудностей. В начале ноября 2025 года мы запустили эти установки,

– говорит директор Людмила Тодорович.

Бюрократические процессы

Старший советник "Ассоциации операторов критической инфраструктуры Украины" Сергей Пинчук объяснил, что другая причина длительного запуска КГУ – десятки документов, которые нужно собрать коммунальщикам. Более того, в каждой общине проекты отличаются, ведь должны учитывать множество технических особенностей, например место установки, расстояния до электро- и газовых сетей, набор материалов для подключения и тому подобное.

Есть случаи, когда города подключали установки за 2 – 3 месяца, а в других – процесс затянулся на годы. Влияют не только технические, но и финансовые и кадровые факторы.

Например, последний этап работы – приезд представителей производителя, которые все проверяют и запускают установку. Ждать их иногда тоже надо больше месяца,

– объяснил эксперт.

Расходы на обслуживание

Обслуживать такое оборудование также недешево. К слову, Львов получил 8 газопоршневых установок, на установку которых городской бюджет потратил 55,3 миллиона гривен. Кроме того, "Львовтеплоэнерго" заключило договоры на год сервисного обслуживания – на 12,1 миллиона гривен, что было условием производителей КГУ.



В каких городах работают КГУ от USAID / Инфографика NGL.media