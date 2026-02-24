Энергосистема Украины продолжает работать в условиях постоянного давления из-за российских атак на инфраструктуру. Одна из самых сложных ситуаций – на юге, а именно в Одесской области. Непростой она остается и в Киевской области, а также прифронтовых областях.

Несмотря на это, в отдельных регионах ситуация постепенно стабилизируется, а именно на западе, где последние недели свет могут не выключать вообще.

Восстановление энергообъектов, изменение тактики обстрелов и сезонные факторы непосредственно влияют на то, как долго украинцы могут оставаться без света. Весной ситуация радикально не изменится, поэтому перебои с электроснабжением останутся частью реальности.

24 Канал узнал, в каком состоянии энергосистема Украины сейчас, в каких регионах отключения могут длиться дольше, когда света может стать больше и от чего это будет зависеть.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?

Энергетический эксперт Владимир Омельченко говорит для 24 Канала, что ситуацию в энергосистеме сейчас можно характеризовать как до сих пор сложную и с большим дефицитом мощности генерации.

По словам Омельченко, сейчас ситуация на западе страны улучшилась. Дело в том, что в этих регионах страны устроена конфигурация энергетической системы: именно здесь расположены основные генерирующие мощности, а также происходит импорт электроэнергии из ЕС.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Блоки Хмельницкой и Ровенской АЭС расположены ближе к западу страны. Зато потребление в основном сконцентрировано в Украине именно в центре, на севере и востоке: это Киев, Днепр, Харьков и тому подобное. Это связано, в частности, из-за большого количества промышленных объектов, потребляющих электрическую энергию.

Зато передать электрическую энергию не всегда просто, ведь Россия постоянно обстреливает инфраструктуру, чтобы усложнить передачу с запада на восток страны. Поэтому сейчас и происходит дисбаланс электроснабжения между регионами.

Обратите внимание! Наиболее уязвимыми на сегодня остаются такие объекты энергетики: тепловые электростанции (ТЭС), тепловые электроцентрали (ТЭЦ) и инфраструктура операторов системы распределения.

В каких регионах на сегодня ситуация со светом является сложной?

В то же время аналитик Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом рассказывает, что несмотря на то, что ситуация на западе страны лучше, за последние несколько дней в Ровно ситуация несколько ухудшилась. Вероятно в результате локальной аварии.

Юрий Щедрин Аналитик в Центре развития городов В целом за последний месяц ситуация в области намного лучше. Это же самое можно говорить о Львовской и Тернопольской области, где за последние две недели графики отключений были, но свет подавали беспрепятственно.

Эксперт также отмечает, что на востоке Украины, а это Днепропетровская и Полтавская области, а также Харьковская область, ситуация является сложной. Это касается также южных областей и Киевской области вместе со столицей.

Худшая ситуация все же в промышленных регионах, то есть Днепр и Полтава. В Киеве ситуация сравнительно может быть лучше, но в то же время она все равно является сложной,

– резюмирует аналитик.

Омельченко также отмечает, что сейчас в Киевской, Одесской и Николаевской областях ситуация после последних атак врага является самой сложной. Частично это касается Днепропетровской области и всех прифронтовых регионов.

По состоянию на 22 февраля, отмечают в Укрэнерго, в 6 областях Украины есть обесточивание после последних российских атак. Речь идет об Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

Известно, что в результате повреждений в Николаеве было обесточено 16 тысяч абонентов, отметили в Николаевской ОГА.

По состоянию на утро 23 февраля известно, что россияне обесточили потребителей в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях. Кроме того, до сих пор продолжается восстановление распределительных сетей после предыдущих массированных атак на энергообъекты Одесской области. В некоторых областях были введены аварийные отключения.

В то же время в ДТЭК Одесские электросети сообщают, что по состоянию на 23 февраля в Киевском районе Одессы до сих пор остаются 18 тысяч клиентов без света с 16 февраля. Все из-за того, что нет резервов, чтобы переподключить дома после существенных повреждений.

Изменила ли Россия атаки по энергообъектам во время последних атак?

Заметно, что россияне во время последней их атаки изменили тактику на южные области. Как добавляет Омельченко, сейчас россияне атакуют не только системы передачи электроэнергии, но и системе распределения.

С начала осени россияне обстреливают южные регионы. А сейчас они продолжили это делать из-за того, что юг Украины – это наиболее дефицитный регион с точки зрения электрической энергии,

– говорит Омельченко.

Эти регионы практически не производят электроэнергии, кроме Южноукраинской АЭС. А в Одесской области такого производства ощутимого вообще нет. Таким образом, они пытаются отрезать юг Украины от энергетической системы.

Как объясняет Щедрин, ситуация в восточных и южных регионах связана с интенсивностью атак, ведь враг пытается обесточить регионы, где расположено больше всего промышленных объектов страны.

Атомные станции, генерирующие больше всего электроэнергии в Украине, расположены на западе страны. И только одна АЭС, а именно Южноукраинская, расположенная на юге страны, мощности которой не хватает.

Атомные электростанции производят электроэнергию, но не занимаются ее передачей: они подают ток в общую энергосистему, откуда он распределяется между регионами.

Системы передачи, которые передают электроэнергию в другие регионы и города, россияне пытаются выбить из общей энергосистемы. Поэтому пока системы передачи ремонтируют, регионы остаются без электроэнергии.

Сейчас единственный выход для восточных областей вернуть мощность и стабильное электроснабжение – это Запорожская АЭС, которая с 2022 года в оккупации.

Именно эта АЭС была рассчитана под нужды не только населения, но и промышленности в восточных регионах. Соответственно восстановить окончательно стабильное энергоснабжение в регионах без электростанции будет невозможно,

– говорит Щедрин.

Интересно, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, во время последних массированных атак Россия начала расширять перечень целей, сосредотачиваясь не только на энергетике, но и на системах водоснабжения в городах и логистике.

По прогнозам командующего Аэромобильных войск ВСУ (с 1998 года по 2005 год) Ивана Якубца для "КИЕВ24", весной и летом Россия может прибегнуть к ударам по водоснабжению крупных городов и областных центров. Поэтому первыми целями могут стать Киев, Одесса, Харьков и Днепр.

По сколько сейчас нет света в регионах, где ситуация хуже всего?

По словам Омельченко, в Киевской области в среднем нет света 12 часов в сутки. В других регионах отключения могут быть меньше.

В принципе, в Киеве среди других крупных городов ситуация одна из худших. Также это можно сейчас говорить и об Одесской области,

– добавляет эксперт Омельченко.

О похожем диапазоне отключений говорит и Щедрин, который добавляет, что жители могут быть без света от 10 до 12 часов в сутки в среднем, в зависимости от региона. В некоторых регионах ситуация может быть лучше, а в некоторых – хуже.

Ожидаем, что худшую ситуацию со светом этой зимой мы уже прошли. Дело в том, что в зимний период на атаки врага накладывались еще и сильные морозы. С наступлением весны морозы все еще могут быть, но не такие интенсивные, как зимой,

– прогнозирует господин Юрий.

Дополнительную мощность энергосистеме также обеспечит солнечная генерация, а потому с наступлением весны ситуация должна улучшиться.

Вместе с тем, эти оценки остаются лишь прогнозами, ведь дальнейший атаки и их влияние на энергетическую инфраструктуру предсказать сложно.

Когда света может стать больше?

Щедрин замечает, что не стоит ожидать, что весна приведет к полному отсутствию отключений по всем регионам, ведь повреждения, которые были нанесены в течение этой зимы, являются существенными.

Для окончательного восстановления всех объектов понадобится немало времени. Таким образом, нельзя говорить о том, что в марте отключений не будет совсем.

То есть ситуация в энергетике будет оставаться довольно сложной пока не будет решен вопрос системно, например, возвращение мощности ЗАЭС,

– говорит аналитик Щедрин.

Напоминаем! Еще раньше для 24 Канала директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что с потеплением в марте ситуация со светом изменится в лучшую сторону, ведь с повышением температуры воздуха снижается потребление. С наступлением 5 – 10 градусов тепла доступной электроэнергии станет ощутимо больше.

Кроме того, ежегодно блоки АЭС выводятся на ремонт, в частности летом. В этот период увеличивается и электропотребление из-за существенного повышения температуры. Соответственно введение графиков отсутствия света может быть еще и летом.

Сейчас невозможно спрогнозировать, какими эти отключения будут по масштабам, ведь все будет зависеть от того, успевать ли энергетики отремонтировать все,

– добавляет эксперт.

Если предположить отсутствие массированных обстрелов в ближайшее время и учесть улучшение погодных условий, энергосистема Украины действительно может стабилизироваться быстрее, заключает Владимир Омельченко. В такой модели фактически исчезает ключевой фактор дефицита электроэнергии – военное влияние на инфраструктуру.

Но это лишь прогноз, ведь учитывая то, что враг продрлжает осуществлять атаки, полагаться на такой сценарий не стоит.