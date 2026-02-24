Енергосистема України продовжує працювати в умовах постійного тиску через російські атаки на інфраструктуру. Одна із найскладніших ситуацій – на півдні, а саме на Одещині. Непростою вона залишається і на Київщині та прифронтових областях.

Попри це, в окремих регіонах ситуація поступово стабілізується, а саме на заході, де останні тижні світло можуть не вимикати взагалі.

Відновлення енергооб'єктів, зміна тактики обстрілів та сезонні фактори безпосередньо впливають на те, як довго українці можуть залишатися без світла. Навесні ситуація радикально не зміниться, тож перебої з електропостачанням залишаться частиною реальності.

24 Канал дізнався, в якому стані енергосистема України зараз, у яких регіонах відключення можуть тривати довше, коли світла може стати більше та від чого це залежатиме.

Яка ситуація в енергосистемі України?

Енергетичний експерт Володимир Омельченко каже для 24 Каналу, що ситуацію в енергосистемі наразі можна характеризувати як досі складну й з великим дефіцитом потужності генерації.

За словами Омельченка, наразі ситуація на заході країни покращилася. Річ у тім, що в цих регіонах країни влаштована конфігурація енергетичної системи: саме тут розташовані основні генерувальні потужності, а також відбувається імпорт електроенергії з ЄС.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Блоки Хмельницької та Рівненської АЕС розташовані ближче до заходу країни. Натомість споживання в основному сконцентровано в Україні саме в центрі, на півночі та сході: це Київ, Дніпро, Харків тощо. Це пов'язано, зокрема, через велику кількість промислових об'єктів, які споживають електричну енергію.

Натомість передати електричну енергію не завжди просто, адже Росія постійно обстрілює інфраструктуру, щоб ускладнити передачу із заходу на схід країни. Через це зараз і відбувається дисбаланс електропостачання між регіонами.

Зверніть увагу! Найбільш вразливими на сьогодні залишаються такі об'єкти енергетики: теплові електростанції (ТЕС), теплові електроцентралі (ТЕЦ) та інфраструктура операторів системи розподілу.

У яких регіонах на сьогодні ситуація зі світлом є складною?

Водночас аналітик Юрій Щедрін у розмові з 24 Каналом розповідає, що попри те, що ситуація на заході країни є кращою, за останні декілька днів в Рівному ситуація дещо погіршилася. Ймовірно внаслідок локальної аварії.

Юрій Щедрін Аналітик в Центрі розвитку міст Втім загалом за останній місяць ситуація в області набагато краща. Це ж саме можна говорити про Львівську та Тернопільську області, де за останні два тижні графіки відключень були, але світло подавали без перешкод.

Експерт також наголошує, що на сході України, а це Дніпропетровська та Полтавська області, а також Харківська область, ситуація є складною. Це стосується також південних областей та Київської області разом зі столицею.

Найгірша ситуація все ж у промислових регіонах, тобто Дніпро та Полтава. У Києві ситуація порівняно може бути кращою, але водночас вона все одно є складною,

– резюмує аналітик.

Омельченко також зауважує, що зараз на Київщині, Одещині та Миколаївщині ситуація після останніх атак ворога є найскладнішою. Частково це стосується Дніпропетровської області та всіх прифронтових регіонів.

Станом на 22 лютого, зазначають в Укренерго, в 6 областях України є знеструмлення після останніх російських атак. Йдеться про Одеську, Київську, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку та Полтавську області.

Відомо, що внаслідок пошкоджень в Миколаєві було знеструмлено 16 тисяч абонентів, зазначили в Миколаївській ОВА.

Натомість станом на ранок 23 лютого відомо, що росіяни знеструмили споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Крім того, досі триває відновлення розподільчих мереж після попередніх масованих атак на енергооб'єкти Одещини. В деяких областях були запроваджені аварійні відключення.

Водночас в ДТЕК Одеські електромережі повідомляють, що станом на 23 лютого в Київському районі Одеси досі залишаються 18 тисяч клієнтів без світла з 16 лютого. Все через те, що немає резервів, аби перепід'єднати будинки після суттєвих пошкоджень.

Чи змінила Росія атаки по енергооб'єктах під час останніх атак?

Помітно, що росіяни під час останньої їхньої атаки змінили тактику на південні області. Як додає Омельченко, зараз росіяни атакують не лише системи передачі електроенергії, але й системі розподілу.

З початку осені росіяни обстрілюють південні регіони. А зараз вони продовжили це робити через те, що південь України – це найбільш дефіцитний регіон з погляду електричної енергії,

– каже Омельченко.

Ці регіони практично не виробляють електроенергії, крім Південноукраїнської АЕС. А в Одеській області такого виробництва відчутного взагалі немає. Таким чином, вони намагаються відрізати південь України від енергетичної системи.

Як пояснює Щедрін, ситуація в східних та південних регіонах пов'язана з інтенсивністю атак, адже ворог намагається знеструмити регіони, де розташовано найбільше промислових об'єктів країни.

Атомні станції, що генерують найбільше електроенергії в Україні, розташовані на заході країни. І лише одна АЕС, а саме Південноукраїнська, розташована на півдні країни, потужності якої не вистачає.

Атомні електростанції виробляють електроенергію, але не займаються її передачею: вони подають струм у загальну енергосистему, звідки він розподіляється між регіонами.

Системи передачі, які передають електроенергію до інших регіонів та міст, росіяни намагаються вибити із загальної енергосистеми. Відтак поки системи передачі ремонтують, регіони залишаються без електроенергії.

Наразі єдиний вихід для східних областей повернути потужність та стабільне електропостачання – це Запорізька АЕС, яка з 2022 року в окупації.

Саме ця АЕС була розрахована під потреби не лише населення, але й промисловості в східних регіонах. Відповідно відновити остаточно стабільне енергопостачання в регіонах без електростанції буде неможливо,

– каже Щедрін.

Цікаво, що, за словами президента України Володимира Зеленського, під час останніх масованих атак Росія почала розширювати перелік цілей, зосереджуючись не лише на енергетиці, але й на системах водопостачання у містах та логістиці.

За прогнозами командувача Аеромобільних військ ЗСУ (з 1998 року по 2005 рік) Івана Якубця для "КИЇВ24", навесні та влітку Росія може вдатися до ударів по водопостачанню великих міст та обласних центрів. Відтак першими цілями можуть стати Київ, Одеса, Харків та Дніпро.

По скільки зараз немає світла в регіонах, де ситуація найгірша?

За словами Омельченка, на Київщині в середньому немає світла 12 годин на добу. В інших регіонах відключення можуть бути меншими.

В принципі, в Києві серед інших великих міст ситуація одна із найгірших. Також це можна зараз говорити й про Одещину,

– додає експерт Омельченко.

Про схожий діапазон відключень говорить і Щедрін, який додає, що жителі можуть бути без світла від 10 до 12 годин на добу в середньому, залежно від регіону. В деяких регіонах ситуація може бути кращою, а в деяких – гірша.

Очікуємо, що найгіршу ситуацію зі світлом цієї зими ми вже пройшли. Річ у тім, що у зимовий період на атаки ворога накладалися ще й сильні морози. З настанням весни морози все ще можуть бути, але не такі інтенсивні, як взимку,

– прогнозує пан Юрій.

Додаткову потужність енергосистемі також забезпечить сонячна генерація, а тому із настанням весни ситуація має покращитися.

Разом з тим, ці оцінки залишаються лише прогнозами, адже подальший атаки та їхній вплив на енергетичну інфраструктуру передбачити складно.

Коли світла може стати більше?

Щедрін зауважує, що не варто очікувати, що весна призведе до повної відсутності відключень по всіх регіонах, адже пошкодження, які були завдані впродовж цієї зими, є суттєвими.

Для остаточного відновлення всіх об'єктів знадобиться чимало часу. Таким чином, не можна говорити про те, що у березні відключень не буде зовсім.

Тобто ситуація в енергетиці залишатиметься доволі складною допоки не буде розв'язано питання системно, як-от повернення потужності ЗАЕС,

– каже аналітик Щедрін.

Нагадуємо! Ще раніше для 24 Каналу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що з потеплінням у березні ситуація зі світлом зміниться у кращий бік, адже з підвищенням температури повітря знижується споживання. З настанням 5 – 10 градусів тепла доступної електроенергії стане відчутно більше.

Крім того, щороку блоки АЕС виводяться на ремонт, зокрема влітку. В цей період збільшується й електроспоживання через суттєве підвищення температури. Відповідно запровадження графіків відсутності світла може бути ще й влітку.

Наразі неможливо спрогнозувати, якими ці відключення будуть за масштабами, адже все залежатиме від того, чи встигатимуть енергетики відремонтувати все,

– додає експерт.

Якщо припустити відсутність масованих обстрілів найближчим часом і врахувати покращення погодних умов, енергосистема Україна справді може стабілізуватися швидше, підсумовує Володимир Омельченко. У такій моделі фактично зникає ключовий чинник дефіциту електроенергії – воєнний вплив на інфраструктуру.

Але це лише прогноз, адже з огляду на те, що ворог надалі здійснює атаки, покладатися на такий сценарій не варто.