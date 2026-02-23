Коли Київ повернеться до планових відключень?

Він працює під головуванням першого віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля майже щодня. Деталі в етері телемарафону розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

Дивіться також Не лише обстріли Росії: чому насправді так важко відновити енергетику

За словами речниці, енергетики виконали масштабну роботу для того, щоб в умовах невизначеності забезпечити містянам індивідуальний графік включень.

Наразі це тимчасове рішення, яке використовують замість графіків стабілізаційних відключень,

– уточнила вона.

Однак спрогнозувати терміни відновлення повноцінної генерації електроенергії та повернення до планових відключень поки неможливо. Ба більше, ворог продовжує масовано атакувати об'єкти критичної інфраструктури Києва та області.

У столиці продовжують нарощувати потужності альтернативної генерації, а також впроваджують заходи для підвищення стійкості енергосистеми.

Нагадаємо, раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що понад 1 100 будинків у Дніпровському й Дарницькому районах досі залишаються без опалення. Наразі подати туди теплоносій неможливо через критичні пошкодження ТЕЦ.

Що відомо про енергетичний терор?