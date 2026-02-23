Коли Київ повернеться до планових відключень?
Він працює під головуванням першого віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля майже щодня. Деталі в етері телемарафону розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
За словами речниці, енергетики виконали масштабну роботу для того, щоб в умовах невизначеності забезпечити містянам індивідуальний графік включень.
Наразі це тимчасове рішення, яке використовують замість графіків стабілізаційних відключень,
– уточнила вона.
Однак спрогнозувати терміни відновлення повноцінної генерації електроенергії та повернення до планових відключень поки неможливо. Ба більше, ворог продовжує масовано атакувати об'єкти критичної інфраструктури Києва та області.
У столиці продовжують нарощувати потужності альтернативної генерації, а також впроваджують заходи для підвищення стійкості енергосистеми.
Нагадаємо, раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що понад 1 100 будинків у Дніпровському й Дарницькому районах досі залишаються без опалення. Наразі подати туди теплоносій неможливо через критичні пошкодження ТЕЦ.
Що відомо про енергетичний терор?
До слова, 22 лютого Володимир Зеленський повідомив, що тепер мішенями для росіян стають не лише об'єкти енергетики, але інфраструктура водопостачання в містах. Уранці неділі знеструмлення зафіксували в 6 областях, зокрема й на Київщині.
Водночас Угорщина й Словаччина продовжують шантажувати Україну енергопостачанням. Країни вимагають негайного відновлення транзиту нафти через "Дружбу".