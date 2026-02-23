Когда Киев вернется к плановым отключениям?
Он работает под председательством первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля почти ежедневно. Детали в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.
По словам пресс-секретаря, энергетики выполнили масштабную работу для того, чтобы в условиях неопределенности обеспечить горожанам индивидуальный график включений.
Сейчас это временное решение, которое используют вместо графиков стабилизационных отключений,
– уточнила она.
Однако спрогнозировать сроки восстановления полноценной генерации электроэнергии и возвращения к плановым отключениям пока невозможно. Более того, враг продолжает массированно атаковать объекты критической инфраструктуры Киева и области.
В столице продолжают наращивать мощности альтернативной генерации, а также внедряют меры для повышения устойчивости энергосистемы.
Напомним, ранее мэр Виталий Кличко сообщал, что более 1 100 домов в Днепровском и Дарницком районах до сих пор остаются без отопления. Сейчас подать туда теплоноситель невозможно из-за критических повреждений ТЭЦ.
Что известно об энергетическом терроре?
К слову, 22 февраля Владимир Зеленский сообщил, что теперь мишенями для россиян становятся не только объекты энергетики, но инфраструктура водоснабжения в городах. Утром воскресенья обесточивание зафиксировали в 6 областях, в том числе и в Киевской области.
В то же время Венгрия и Словакия продолжают шантажировать Украину энергоснабжением. Страны требуют немедленного восстановления транзита нефти через "Дружбу".