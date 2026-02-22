Каковы основные цели для атак россиян?

О том, какие объекты атакует враг, говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Смотрите также Отключения света продолжаются: графики на 22 февраля обновили для некоторых областей Украины

Так, президент рассказал, что на очередном селекторе, в результате атаки 22 февраля, обсудили ситуацию в Украине. В частности речь шла о объектах, которые попали под ночную атаку.

На этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах,

– отметил президент.

Также он добавил, что важно учитывать изменения российской тактики и быстро реагировать на них.

В то же время известно, что во время атаки враг запустил почти 50 ракет, и в том числе 22 баллистические, еще 297 дронов различных типов.

Что известно о последствиях атаки?

Зеленский добавил, что в Бориспольском районе Киевской области повреждена церковь. В ряде областей есть повреждения жилых домов. Однако всем пострадавшим оказывается соответствующая помощь.

В то же время мэр Кличко сообщил, что из пригорода Киева в больницы города госпитализировали двух пострадавших – женщину и ребенка. Причина – падение обломков в частном секторе.

Что известно о последствиях атаки на Украину 22 февраля?