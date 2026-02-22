Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Что известно об атаке России на американский бизнес?

В ночь на 22 февраля российская ракета попала в одно из производственных помещений американского гражданского предприятия "Монделис" в Тростянце.

Ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв,

– сообщил Сибига.

Завод работает с 1990 года и выпускает продукцию всемирно известных брендов. Предприятие обеспечивает рабочими местами сотни украинцев и делает весомый вклад в экономику Украины и США.

Известно, что именно этот бизнес стал одной из первых масштабных инвестиций США в экономику независимой Украины.

"Когда российские ракеты попадают в такие объекты, они нацелены не только на Украину. Они нацелены на американские бизнес-интересы в Европе", – добавил глава МИД.

Сибига отметил, что дипломатический экономический диалог Штатов с Россией невозможен, если армия Кремля атакует американские производственные мощности.

Интересно! Компания Mondelēz International – одна из крупнейших в мире американских компаний, производящая пищевые продукты, в частности кондитерские изделия, печенье и снеки. Сейчас бизнес владеет брендами Oreo, Milka, Toblerone, Belvita, Dirol. Производство Mondelēz работает в 170 странах. Штаб-квартира бизнеса расположена в Чикаго.

