Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Смотрите также Массированный террор Киева: растет количество жертв и пострадавших

Как прокомментировали массированную атаку России в МИД?

Министр сообщил, что поручил немедленно инициировать заседание Совета Безопасности ООН и задействовать другие международные площадки для реагирования на убийства Россией украинских гражданских.

Такой масштаб российского террора требует решительного международного ответа, и я прошу все государства отреагировать. Я поручил всем нашим посольствам завтра вывесить флаги и открыть книги сочувствия,

– подчеркнул Сибига.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Также он сообщил, что утром 15 мая иностранный дипломатический корпус в Киеве, в частности все послы, будет приглашен на одно из мест, где в результате российской атаки разрушена часть многоэтажного жилого дома.

Украина стремится продемонстрировать международным партнерам последствия удара и подчеркнуть, что в ответ на мирные инициативы Кремль продолжает террор и насилие.

Мир должен увидеть, что ответом России на все наши конструктивные мирные предложения является еще больше террора и насилия, и действовать соответственно,

– добавил дипломат.

Сибига отметил, что в результате последнего удара по Киеву погибли по меньшей мере 9 человек, среди которых – 12-летняя девочка. Еще десятки людей получили ранения, а около 20 считаются пропавшими без вести.

По его словам, количество жертв в результате атаки может расти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.

В период с 18:00 13 мая и до 08:00 14 мая Россия осуществила массированный обстрел, запустив на Украину 675 беспилотников и 56 ракет, в том числе и баллистику. В результате атаки разрушено или повреждено 11 жилых домов в Киеве и более 50 по всей территории Украины.

Важно! Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Канала заметил, что россияне 13 и 14 мая использовали тактику подобную той, что состоялась в середине апреля – тогда она длилась сутки. Эксперт объясняет это желанием оккупантов истощить украинскую систему ПВО. Кроме того, российским войскам трудно запускать большое количество дронов одновременно, поскольку Силы обороны успешно работают по аэродромам и пусковым площадкам беспилотников.



В то же время исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов предположил в комментарии 24 Каналу, что эта атака россиян связана с визитом Дональда Трампа в Китай и имела целью напомнить лидерам, что не стоит договариваться о России без России.

Какие последствия атаки на Украину?

В результате вражеского обстрела в Дарницком районе Киева произошло обрушение конструкции жилого многоэтажного дома. По меньшей мере 18 квартир разрушены до основания. Аварийно-спасательные работы продолжаются по состоянию на 19:00. Под завалами до сих пор находятся люди.

В результате атаки на Полтавскую область 1000 абонентов остались без газоснабжения.

Кроме того, в результате атаки было повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия. Кроме того, зафиксировано разрушение и повреждение частных домов на двух локациях. Пострадавших или погибших нет.

В Одесской области враг атаковал портовую инфраструктуру и жилые дома. Двое мужчин в возрасте 33 и 70 лет были ранены – их госпитализировали.

Утром 14 мая российские войска ударили по Харькову – под ударом оказались Салтовский и Шевченковский районы. Около 30 человек получили ранения.