Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно об ударе по Полтавщине?

в результате ночной атаки на Полтавскую область без газоснабжения остались около 1 000 абонентов в нескольких населенных пунктах.

Обратите внимание! Также из-за неблагоприятных погодных условий в области отсутствует электроснабжение у более 2 000 абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением поврежденных сетей.

Напомним, что ночью россияне нанесли комбинированный удар по Кременчугскому району. По данным прокуратуры, россияне направили по области БпЛА "Герань-2".

В результате атаки было повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия. Кроме того, зафиксировано разрушение и повреждение частных домов на двух локациях.

К счастью, предварительно, обошлось без травмированных.

Другие последствия атаки на Украину

В Одесской области пострадали объекты портовой инфраструктуры и жилая многоэтажка. Двое мужчин, 33-летний и 70-летний, были госпитализированы из-за полученных ранений.

Еще 15 человек пострадали от атаки России на Харьков. Страна-террористка ударила БпЛА по Шевченковскому району города.

Больше всего пострадал Киев, где известно об одном 30-летнем погибшем мужчине и 32 пострадавших, среди которых двухмесячный ребенок и работник полиции. В общем повреждено 11 многоэтажек, 27 автомобилей, супермаркет, два автосалона, две автозаправочные станции, бизнес-центр и СТО. Сильным разрушениям подверглась, в частности, 9-этажка в Дарницком районе, разрушен один подъезд.