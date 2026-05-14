Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про удар по Полтавщині?

️Унаслідок нічної атаки на Полтавську область без газопостачання залишилися близько 1 000 абонентів у кількох населених пунктах.

Зверніть увагу! Також через несприятливі погодні умови в області відсутнє електропостачання у понад 2 000 абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених мереж.

Нагадаємо, що вночі росіяни завдали комбінованого удару по Кременчуцькому району. За даними прокуратури, росіяни спрямували по області БпЛА "Герань-2".

Унаслідок атаки було пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Окрім того, зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.

На щастя, попередньо, минулося без травмованих.

Інші наслідки атаки на Україну

На Одещині постраждали об'єкти портової інфраструктури та житлова багатоповерхівка. Двоє чоловіків, 33-річний і 70-річний, були госпіталізовані через отримані поранення.

Ще 15 людей постраждали від атаки Росії на Харків. Країна-терористка вдарила БпЛА по Шевченківському району міста.

Найбільше постраждав Київ, де відомо про одного 30-річного загиблого чоловіка та 32 потерпілих, серед яких двомісячна дитина та працівник поліції. Загалом пошкоджено 11 багатоповерхівок, 27 автомобілів, супермаркет, два автосалони, дві автозаправні станції, бізнес-центр та СТО. Сильних руйнувань зазнала, зокрема, 9-поверхівка у Дарницькому районі, зруйновано один під'їзд.