Ермака подозревают в легализации незаконно полученных средств и возможном влиянии на фигурантов дела. Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

Какое решение принял ВАКС?

14 мая Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ об избрании меры пресечения Андрею Ермаку. Постановлено применить к экс-руководителю Офиса Президента меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Одновременно ВАКС определил альтернативу в виде залога в размере 140 миллионов гривен. До момента внесения залога Ермак будет находиться в следственном изоляторе.

Прокуроры просили суд установить залог в большем размере – 180 миллионов гривен.

В случае внесения залога Андрей Ермак будет обязан:

прибывать к следственному, прокурору или суду по первому требованию;

не покидать пределы Киева без разрешения;

сдать заграничные и дипломатические паспорта;

воздерживаться от общения с рядом фигурантов дела.

Среди лиц, с которыми ему запретили контактировать, фигурируют бывший вице-премьер Алексей Чернышов, бизнесмен Тимур Миндич, а также Вероника Аникиевич, которую в медиа связывают с делом о так называемой "советнице по фэн-шую".

В чем подозревают экс-главу ОП?

11 мая источники СМИ сообщили о проведении антикоррупционными органами следственных действий в отношении экс-главы ОП Андрея Ермака. Журналист проекта "Схемы", который находился недалеко от места событий, сообщил, что в автомобиль Ермака садилась прокурор САП Валентина Гребенюк. По его словам, она находилась в машине около 10 минут.

Вскоре появилась официальная информация от НАБУ и САП. Детективы сообщили, что антикоррупционные органы разоблачили организованную группу, которая легализовала 460 миллионов гривен на строительстве под Киевом, в Козине.

Участники проекта "Династия" планировали построить 4 имения на земельных участках общества. Стоимость одной резиденции могла достигать 2 миллионов долларов США. Сама легализация средств на строительство началась в июне 2021 года. Следователи предполагают, что для легализации неправомерно полученных средств подконтрольные "Че Геваре" (вероятно, Алексей Чернышев) лица создали юридическое лицо жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", который в свою очередь формально выступал заказчиком строительства.

Есть и другой вариант – часть наличных для строительства "Династии" передавали работникам, которые фактически выполняли работы через личного помощника "Че Гевары" в другом киевском офисе. В то же время сам "Че Гевара" контролировал и направлял весь процесс.

К вечеру 11 мая стало известно, что Андрей Ермак получил подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Справка! Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества. Кроме того, суд может лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как проходил суд над Ермаком?

Прокурор САП Валентина Гребенюк во время заседания сообщила, что следствие установило обращение подозреваемого к "провидице" в отношении представителей НАБУ, САП, украинских журналистов и народных депутатов. В материалах, которые зачитывали в суде, также звучало имя президента США Дональда Трампа.

Сам Андрей Ермак во время заседания заявил, что не имеет средств для внесения залога в таком размере. По его словам, все его официальные доходы отражены в декларации. Ранее медиа сообщали, что у бывшего руководителя ОП могут возникнуть трудности со сбором средств на залог из-за необходимости подтверждения официального происхождения денег.

Стоит отметить, что справа Андрея Ермака насчитывала 16 томов по 250 страниц каждый, из-за чего меру пресечения 12 мая не избирали, а рассмотрение суда в Высшем антикоррупционном суде продолжили 13 мая.