Єрмака підозрюють у легалізації незаконно отриманих коштів та можливому впливі на фігурантів справи. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Дивіться також Один момент грає на користь України, – дипломат відповів, чи вплине підозра Єрмаку на рух до ЄС

Яке рішення ухвалив ВАКС?

14 травня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Постановлено застосувати до екскерівника Офісу Президента запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Одночасно ВАКС визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 140 мільйонів гривень. До моменту внесення застави Єрмак перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Прокурори просили суд встановити заставу у більшому розмірі – 180 мільйонів гривень.

У разі внесення застави Андрій Єрмак буде зобов’язаний:

прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

не залишати межі Києва без дозволу;

здати закордонні та дипломатичні паспорти;

утримуватися від спілкування з низкою фігурантів справи.

Серед осіб, з якими йому заборонили контактувати, фігурують колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч, а також Вероніка Анікієвич, яку у медіа пов’язують зі справою про так звану "радницю з фен-шую".

У чому підозрюють ексглаву ОП?

11 травня джерела ЗМІ повідомили про проведення антикорупційними органами слідчих дій щодо ексочільника ОП Андрія Єрмака. Журналіст проєкту "Схеми", який перебував неподалік місця подій, повідомив, що в автомобіль Єрмака сідала прокурорка САП Валентина Гребенюк. За його словами, вона перебувала в машині близько 10 хвилин.

Незабаром з'явилась офіційна інформація від НАБУ та САП. Детективи повідомили, що антикорупційні органи викрили організовану групу, яка легалізувала 460 мільйонів гривень на будівництві під Києвом, у Козині.

Учасники проєкту "Династія" планували збудувати 4 маєтки на земельних ділянках товариства. Вартість однієї резиденції могла сягати 2 мільйонів доларів США. Сама легалізація коштів на будівництво розпочалась у червні 2021 року.

Слідчі припускають, що для легалізації неправомірно отриманих коштів підконтрольні "Че Геварі" (імовірно, Олексій Чернишов) особи створили юридичну особу житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", який своєю чергою формально виступав замовником будівництва.

Є й інший варіант – частина готівки для будівництва "Династії" передавали працівникам, які фактично виконували роботи через особистого помічника "Че Гевари" в іншому київському офісі. Водночас сам "Че Гевара" контролював та направляв увесь процес.

Надвечір 11 травня стало відомо, що Андрій Єрмак отримав підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Довідка! Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі із можливістю конфіскації майна. Окрім того, суд може позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як проходив суд над Єрмаком?

Прокурорка САП Валентина Гребенюк під час засідання повідомила, що слідство встановило звернення підозрюваного до "провидиці" щодо представників НАБУ, САП, українських журналістів та народних депутатів. У матеріалах, які зачитували у суді, також звучало ім’я президента США Дональда Трампа.

Сам Андрій Єрмак під час засідання заявив, що не має коштів для внесення застави у такому розмірі. За його словами, усі його офіційні доходи відображені у декларації. Раніше медіа повідомляли, що у колишнього керівника ОП можуть виникнути труднощі зі збором коштів на заставу через необхідність підтвердження офіційного походження грошей.

Варто зазначити, що справа Андрія Єрмака налічувала 16 томів по 250 сторінок кожен, через що запобіжний захід 12 травня не обирали, а розгляд суду у Вищому антикорупційному суді продовжили 13 травня.