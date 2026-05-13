В Офісі президента прокоментували інформацію про контакти Єрмака з ворожкою у чаті з представниками ЗМІ, передає 24 Канал.

Чи знали у Зеленського про ворожку Єрмака?

Журналісти поцікавилися, чи знав президент України про консультації ексглави Офісу президента із ворожкою.

Радник Зеленського Дмитро Литвин заявив, що в ОП не проводять консультації з езотериками. За словами чиновника, за увесь час роботи в Офісі він там не бачив "жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки".

Езотерикою, нумерологією, феншуєм і так далі в Офісі не займаються,

– наголосив Литвин.

Нагадаємо, що під час судового засідання ВАКС 12 травня прокурорка заявила, що Андрій Єрмак нібито звертався за порадами щодо призначень на державні посади до контакту, записаного як "Вероніка Феншуй Офіс".

За словами прокурорки, він надсилав цій особі дати народження кандидатів і просив поради щодо їхнього призначення на високі державні посади. Йшлося, зокрема, про посади в Міністерстві охорони здоров'я, Офісі президента, Державному управлінні справами тощо.

Обвинувачення вважає, що Єрмак міг впливати на призначення високопосадовців, зокрема в правоохоронних органах, і потенційно може це використати для впливу на хід розслідування.

Хто така "Вероніка Феншуй Офіс"?

Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, хто ховається за контактом, підписаним як "Вероніка Феншуй Офіс". Це 51-річна киянка Вероніка Анікієвич, яка називає себе консультанткою з астрології та веде телеграм-канал "Лунные часы"ю

У соцмережах вона неодноразово публічно підтримувала Єрмака та критикувала НАБУ і САП. За даними журналістів, у телефонних книгах деяких користувачів вона підписана як "Veronika Anikievich/гадалка Єрмак".

Також відомо, що з 2024 року вона зареєстрована як ФОП у сфері індивідуальних послуг.

"Схеми" знайшли її старі коментарі в телеграм-чатах, де вона різко висловлювалася на адресу антикорупційних органів і захищала Єрмака після його відставки у 2025 році.

Журналісти також встановили, що у 2015 році Анікієвич відвідувала окупований Крим. Крім того, її батько, за даними розслідування, є громадянином Росії і раніше очолював районний осередок "Опозиційного блоку" у Генічеську. Судячи з фото у соцмережах, він продовжує жити на окупованій території.

Журналіст Віталій Портников прокоментував консультації Єрмака із ворожкою щодо призначень на держпосади. На думку експерта, проблема не в самій "Вероніці Феншуй" чи інших астрологах, а в тому, що люди при владі можуть ухвалювати важливі державні рішення, спираючись на забобони замість критичного мислення.

За його словами, подібна практика давно існує в Росії, де політики часто звертаються до астрологів, духовних наставників чи шаманів. Портников вважає, що після 2019 року такі підходи знову стали помітними й в Україні.

Він також зазначив, що проблема значно ширша за конкретних людей, адже суспільство часто обирає до влади тих, хто не готовий відповідально ухвалювати рішення. На думку Портникова, навіть розвиток технологій та штучного інтелекту не змінить ситуацію, якщо люди не навчаться критично мислити.

У чому підозрюють Андрія Єрмака?

11 травня НАБУ повідомило про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації понад 460 мільйонів гривень через елітне будівництво на Київщині. Серед підозрюваних – екскерівник ОП Андрій Єрмак.

За версією слідства, у 2021 – 2025 роках підозрювані "відмивали" гроші через будівництво котеджного містечка в селі Козин. Йдеться про чотири приватні резиденції з додатковими спорудами та окрему спільну SPA-зону на території близько 8 гектарів.

12 травня Вищий антикорупційний суд почав розгляд питання про запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Прокуратура просить взяти його під варту з можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень. Прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила в суді, що Єрмак має достатньо ресурсів, аби переховуватися як в Україні, так і за кордоном. За даними слідства, він має чотири дипломатичні паспорти, один із яких чинний до 2030 року.

Сам Єрмак заявляє, що не погоджується з підозрами і вважає їх необґрунтованими.