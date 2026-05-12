Про це стало відомо під час судового засідання 12 травня у ВАКС, передає 24 Канал.

Що відомо про можливі консультації Єрмака з ворожкою?

Радився з питання призначення на посаду міністра охорони здоров'я... а також щодо призначення заступника голови Офісу Президента України з питань правоохоронних органів Татарова Олега Юрійовича... Такі поради він питав... Після цього Татарова у серпні 2020 року було призначено на посаду,

– повідомила прокурорка САП.

За версією сторони обвинувачення, низка високопосадовців, серед яких Ірина Венедиктова, Віктор Ляшко, Олег Татаров та інші, були призначені за ймовірного сприяння Андрія Єрмака. Прокурорка САП також заявила, що у телефонній книзі особистого водія Єрмака знайшли контакти двох колишніх генеральних прокурорів – Андрія Костіна та Ірини Венедиктової, одного з керівників СБУ Олександра Поклада, а також колишнього голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки.

За словами прокурорки САП, водій мав із ними листування, яке мало неформальний характер. Також, як стверджує сторона обвинувачення, водій Єрмака Абрамов зустрічався з Покладом у грудні 2025 року. Наразі Поклад обіймає посаду першого заступника голови СБУ.

Крім того, за словами обвинувачення, під час обшуку в автомобілі водія ексглави ОП знайшли документи з планами кадрових призначень у СБУ. Серед вилученого – три аркуші із заголовками "Програма максимум", "Середня програма" та "Програма мінімум", де вказані прізвища людей, які наразі обіймають посади в СБУ.

Сам Андрій Єрмак назвав розслідування необґрунтованим і заявив, що воно є спробою тиску на НАБУ та САП. Водночас на запитання журналістів про можливий вплив американських або російських спецслужб він прямо не відповів.

Звідки з'являлася інформація про можливе захоплення магією з боку Єрмака?

Ще у грудні 2025 року у мережі стала ширитися інформація, що нібито в ексглави Офісу Президента Андрія Єрмака під час обшуків вдома буцімто знайшли ляльку вуду, купа дзеркал, предмети для ритуалів та купа дивних ікон та браслетів. Однак офіційно правоохоронці про подібні знахідки не повідомляли та не підтверджували.

У січні 2026 року колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що Андрій Єрмак нібито займався магічними практиками. За словами медійниці, той нібито привозив магів з різних країн і проводив ритуали.

Нагадаємо, 12 травня у Вищому антикорупційному суді проходило судове засідання, де Андрієві Єрмакові мали обрати запобіжний захід у справі "Династія". Однак засідання продовжать і 13 травня, оскільки адвокати ексочільника ОП не змогли ознайомитися зі справою, яка налічує 16 томів.