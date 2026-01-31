31 січня Юлія Мендель опублікувала пост у фейсбуці, у якому розповіла, як дізналася про дивне захоплення Єрмака.

Який зв'язок між Єрмаком і магією?

Мендель зазначила, що тема Єрмака і "магії" вперше з'явилася для неї ще у 2019 році. Тоді після одного з брифінгів журналіст раптово кинувся не за президентом, а за його радником Андрієм Єрмаком і кілька разів публічно питав, що той робив на кладовищі разом з певною особою.

Питання, за її словами, звучало настільки дивно, що вона його добре запам'ятала, хоча відповіді так і не пролунало, а самого матеріалу згодом ніде не з'явилося.

У 2020 році, за словами Мендель, до неї звернувся один із міністрів і повідомив, що Єрмак, уже як керівник Офісу президента, нібито займається магічними практиками. Деталей він не надав, але, як вона зазначала, мав щиро наляканий вигляд.

Далі, у 2023 році, за її словами, людина з однієї з важливих служб розповіла їй, Єрмак нібито привозив магів з Ізраїлю, Грузії та однієї з країн Латинської Америки для проведення певних ритуалів.

У 2024 році, як каже Мендель, представник езотеричного середовища описував ще більш моторошні деталі: мовляв, маги Єрмака спалювали трави, використовували воду з тіл померлих, виготовляли ляльки та зберігали їх у спеціальній скрині. Мовляв, у тій особливій скрині – уже самі мерці.

Мендель підкреслювала, що тепер подібні твердження вже лунають публічно – зокрема з боку правоохоронців і окремих народних депутатів.

Ексречниця заявила, що замість того щоб працювати з фахівцями, розвивати управлінські навички та спиратися на знання, Єрмак, за її переконанням, міг намагатися впливати на реальність через уявні "енергії" інших людей.

Вона зауважувала, що в політиці недостатньо лише розуму, але й без нього далеко не заїдеш. А в нинішніх умовах – коли країна переживає дефіцит тепла, світла і базових ресурсів – подібна "магічна політика" може викликати хіба що гірку іронію.

На завершення Мендель додала, що Єрмак, на її думку, не єдиний в українській політиці, хто вдається до подібних практик.

Що ще казала Юлія Мендель про Єрмака?