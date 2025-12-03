Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар колишньої речниці (у 2019 – 2021 роках) Президента України Юлії Мендель в інтерв'ю "Радіо Свободи".
Як Єрмак вплинув на Зеленського перед початком війни?
Юлія Мендель розповіла, що саме Єрмак переконав Володимира Зеленського, що Росія не нападе на Україну.
За її словами, країна могла підготуватися значно краще до того, що відбувалося, а багато спроб підготуватися: захистити кордони, намагатися побудувати фортифікації, тренування провести додаткові для військових – всі блокувалися, тому що Андрій Єрмак сказав, що війни не буде.
Мені дуже болить, що 4 роки йде війна, а Єрмак був досі головним переговорником, і ми всі забули, що до 22 року Андрій Єрмак теж був головним переговорником з Росією, і що саме він переконав Володимира Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде,
– каже Мендель.
За словами колишньої речниці Президента, їй про це казала не одна людина, яка добре обізнана в ситуації. "Нам не треба паніка, не треба паніка", пам'ятайте все це, що відбувалося. Мені здається, що це найголовніше", – пояснює Юлія Мендель.
Вона розповіла, що не розуміє, як Єрмак може нести головну переговірну функцію зараз. Ще й зважаючи на те, що Захід уже дуже давно йому не довіряє.
Що кажуть про Єрмака після його відставки?
У розмові з 24 Каналом радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк підтвердив спілкування з Єрмаком після відставки та зазначив, що юридичні процеси щодо Єрмака ще не завершені.
"Зараз дуже багато спекуляцій щодо подальшої долі Єрмака. Є багато спекуляцій, і для мене це загадка. Проте запущені юридичні процеси щодо пана Єрмака. Наразі немає чітко зафіксованої процесуальної дії, судових засідань, тому говорити про те, що є підозри чи щось ще, це не дуже коректно", – сказав Подоляк.
Володимир Зеленський, своєю чергою, ще не визначився з вибором нового керівника Офісу Президента після відставки Андрія Єрмака.