Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар колишньої речниці (у 2019 – 2021 роках) Президента України Юлії Мендель в інтерв'ю "Радіо Свободи".

Як Єрмак вплинув на Зеленського перед початком війни?

Юлія Мендель розповіла, що саме Єрмак переконав Володимира Зеленського, що Росія не нападе на Україну.

За її словами, країна могла підготуватися значно краще до того, що відбувалося, а багато спроб підготуватися: захистити кордони, намагатися побудувати фортифікації, тренування провести додаткові для військових – всі блокувалися, тому що Андрій Єрмак сказав, що війни не буде.

Мені дуже болить, що 4 роки йде війна, а Єрмак був досі головним переговорником, і ми всі забули, що до 22 року Андрій Єрмак теж був головним переговорником з Росією, і що саме він переконав Володимира Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде,

– каже Мендель.

За словами колишньої речниці Президента, їй про це казала не одна людина, яка добре обізнана в ситуації. "Нам не треба паніка, не треба паніка", пам'ятайте все це, що відбувалося. Мені здається, що це найголовніше", – пояснює Юлія Мендель.

Вона розповіла, що не розуміє, як Єрмак може нести головну переговірну функцію зараз. Ще й зважаючи на те, що Захід уже дуже давно йому не довіряє.

Що кажуть про Єрмака після його відставки?