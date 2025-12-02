Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента, наголосив у розмові з 24 Каналом, чи спілкувався з Андрієм Єрмаком. Подоляк припустив, як розвиватиметься справа, до якої може бути причетний ексглава ОПУ.
Чому Єрмак міг подати заяву про відставку?
"Я після його відставки спілкувався з ним. Це коректна модель поведінки. Все ж таки я працював з ним 6 років. Я був радником саме пана Єрмака. Тут немає ніякого секрету", – наголосив Подоляк.
Він підкреслив, що потрібно відповідно ставитися до людини, з якою ти працював і яка була твоїм безпосереднім шефом саме в Офісі Президента.
"Зараз дуже багато спекуляцій щодо подальшої долі Єрмака. Є багато спекуляцій, і для мене це загадка. Проте запущені юридичні процеси щодо пана Єрмака. Наразі немає чітко зафіксованої процесуальної дії, судових засідань, тому говорити про те, що є підозри чи щось ще, це не дуже коректно", – пояснив радник глави ОПУ..
Зверніть увагу! Після відставки Єрмак, як стверджують у виданні New York Post, написав журналістам, що він "йде на фронт" і готовий до будь-яких репресій. Ексглава ОПУ заявив, що він "чесна і порядна людина".
Водночас відставка настільки чітка, конкретна, що це, на його думку, – про політичну відповідальність і про роботу демократичних інститутів в Україні.
Президент каже, що для консолідації внутрішніх настроїв суспільства на зовнішньому політичному ринку, якщо фігура пана Єрмака, на жаль, викликає негативне ставлення у багатьох представницьких еліт, потрібно прийняти політичне рішення,
– впевнений Михайло Подоляк.
Сам пан Єрмак, на думку радника глави ОПУ, ухвалював для себе рішення, виходячи з політичної відповідальності за момент, в якому ми перебуваємо, тому і подав заяву про відставку.
Він додав, що було б коректно, якби все, що стосується майбутнього Андрія Єрмака, він сам і коментував, зокрема, де і як він продовжить працювати.
Що відомо про відставку Андрія Єрмака?
У посадовця під час обшуків 28 листопада детективи НАБУ та САП вилучили телефони та ноутбуки, щоб детально вивчити інформацію, яка є на них. Також відомо, що обшуки тривали не лише у квартирі Єрмака, але й у його кабінеті в Офісі Президента.
Водночас як пише видання The Economist, прихильники Єрмака вважають, що він став "жертвою непопулярних рішень, ухвалених президентом".
Президент наділив Єрмака, як зауважили журналісти, "величезними повноваженнями у сфері безпеки та економічної політики" та ще й у переговорах. Проте останнє слово завжди залишалося за президентом. Існує думка, що Зеленський нібито тримав Єрмака на посаді як можливу жертву в разі потреби.