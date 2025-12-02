Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента, наголосив у розмові з 24 Каналом, чи спілкувався з Андрієм Єрмаком. Подоляк припустив, як розвиватиметься справа, до якої може бути причетний ексглава ОПУ.

Чому Єрмак міг подати заяву про відставку?

"Я після його відставки спілкувався з ним. Це коректна модель поведінки. Все ж таки я працював з ним 6 років. Я був радником саме пана Єрмака. Тут немає ніякого секрету", – наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що потрібно відповідно ставитися до людини, з якою ти працював і яка була твоїм безпосереднім шефом саме в Офісі Президента.

"Зараз дуже багато спекуляцій щодо подальшої долі Єрмака. Є багато спекуляцій, і для мене це загадка. Проте запущені юридичні процеси щодо пана Єрмака. Наразі немає чітко зафіксованої процесуальної дії, судових засідань, тому говорити про те, що є підозри чи щось ще, це не дуже коректно", – пояснив радник глави ОПУ..

Зверніть увагу! Після відставки Єрмак, як стверджують у виданні New York Post, написав журналістам, що він "йде на фронт" і готовий до будь-яких репресій. Ексглава ОПУ заявив, що він "чесна і порядна людина".

Водночас відставка настільки чітка, конкретна, що це, на його думку, – про політичну відповідальність і про роботу демократичних інститутів в Україні.

Президент каже, що для консолідації внутрішніх настроїв суспільства на зовнішньому політичному ринку, якщо фігура пана Єрмака, на жаль, викликає негативне ставлення у багатьох представницьких еліт, потрібно прийняти політичне рішення,

– впевнений Михайло Подоляк.

Сам пан Єрмак, на думку радника глави ОПУ, ухвалював для себе рішення, виходячи з політичної відповідальності за момент, в якому ми перебуваємо, тому і подав заяву про відставку.

Він додав, що було б коректно, якби все, що стосується майбутнього Андрія Єрмака, він сам і коментував, зокрема, де і як він продовжить працювати.

Що відомо про відставку Андрія Єрмака?