Щонайменше, так стверджують у New York Post. 24 Канал перекаже цю історію докладніше.

Що відомо про нібито ексклюзивну заяву Єрмака для NYP?

Видання стверджує, що отримало від Андрія Єрмака "зловісний коментар". І там вже колишній очільник Офісу Президента України наголосив, що вважає себе чесною людиною та не хоче створювати додаткових проблем для Володимира Зеленського.

Усе це відбувається на тлі корупційного скандалу навколо "Енергоатому" та операції "Мідас" – розслідування, яким займаються антикорупційні органи.​ І от 29 листопада ЗМІ публікує повідомлення, яке нібито отримало від Єрмака.

Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Перепрошую, якщо більше не зможу відповідати на ваші дзвінки. Я служив Україні й 24 лютого 2024 року був у Києві. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні,

– нібито написав Андрій Єрмак.

Ба більше, у статті журналісти стверджують, що ексглава ОП сказав їм таке: "Моя гідність не була захищена. Мені огидний бруд, спрямований на мене, і ще більш огидна відсутність підтримки тих, хто знає правду".

