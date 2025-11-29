По меньшей мере, так утверждают у New York Post. 24 Канал перескажет эту историю подробнее.

Что известно о якобы эксклюзивном заявлении Ермака для NYP?

Издание утверждает, что получило от Андрея Ермака "зловещий комментарий". И там уже бывший глава Офиса Президента Украины отметил, что считает себя честным человеком и не хочет создавать дополнительных проблем для Владимира Зеленского.

Все это происходит на фоне коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" и операции "Мидас" – расследования, которым занимаются антикоррупционные органы. И вот 29 ноября СМИ публикует сообщение, которое якобы получило от Ермака.

Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. Извиняюсь, если больше не смогу отвечать на ваши звонки. Я служил Украине и 24 февраля 2024 года был в Киеве. Возможно, мы еще увидимся. Слава Украине,

– якобы написал Андрей Ермак.

Более того, в статье журналисты утверждают, что экс-глава ОП сказал им следующее: "Мое достоинство не было защищено. Мне противна грязь, направленная на меня, и еще более противно отсутствие поддержки от тех, кто знает правду".

Накануне Ермака уволили с должности: что еще предшествовало этой ситуации?