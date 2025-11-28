Все главные новости, связанные с расследованием, собрал 24 Канал.

Что известно об обысках у Ермака?

10:11, 28 ноября

Ермак прокомментировал обыски

На действия НАБУ и САП отреагировал и сам Андрей Ермак. В своем заметке в Телеграмм он подтвердил, что детективы антикоррупционных органов действительно проводят следственные действия в его доме.

Ермак заверил, что не мешает работе следователей, а его адвокаты активно сотрудничают с правоохранителями.

Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие,
– написал глава ОП.

10:04, 28 ноября

Антикоррупционные органы подтвердили данные об обысках

В НАБУ и САП подтвердили проведение следственных действий в Офисе президента Украины.

Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали – позже,
– говорится в сообщении.

09:59, 28 ноября

Утром 28 ноября появилась информация об обысках у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом первыми сообщили народный депутат Ярослав Железняк и издание "Украинская правда".

По данным журналистов, на территорию правительственного квартала прибыли около 10 сотрудников НАБУ и САП для проведения следственных действий.